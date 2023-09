KV Oostende opgeroepen voor de rechtbank wegens financiële problemen

Voetbalclub KV Oostende moet eind september verschijnen voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden van de ondernemingsrechtbank. Dat schrijft De Tijd vrijdag op zijn website en wordt binnen de club bevestigd.

De tweedeklasser moet inzage geven in de boeken en vragen beantwoorden over de financiële toestand, aldus de zakenkrant. KVO kijkt aan tegen een mogelijk faillissement, kopt de krant. De club moet eind september inderdaad naar de rechtbank gaan, zo is binnen KVO bevestigd. In de club verwijst men naar een oproeping voor cashflowproblemen.

KV Oostende degradeerde vorig seizoen uit 1A. De supportersfederatie trok vrijdagochtend nog aan de alarmbel. De supporters vragen de Amerikaanse eigenaars om de club te verkopen. Voorzitter en minderheidsaandeelhouder Frank Dierckens zegt dat de problemen werden aangekaart bij de Amerikaanse aandeelhouders. “De bal ligt nu in hun kamp”, zegt hij. “Net zoals in het verleden zal ik in elk geval vechten voor het voortbestaan van onze mooie club.”

