Klanten van KPMG België konden al gebruikmaken van de realtime-accountancysoftware van de Waals-Brabantse techparel Odoo. Dat wordt nu uitgebreid tot alle softwarediensten van Odoo. Bedrijven vinden daarmee alles wat ze nodig hebben voor hun digitale transformatie op één plek.

Odoo maakte naam met een compleet softwarepakket voor de bedrijfsvoering van kleine en middelgrote bedrijven. E-commerce, marketing, personeelsbeleid, klantenrelatiebeheer, projectbeheer, alles zit erin. Het in 2004 opgerichte techbedrijf uit het Waals-Brabantse Ramillies verbreedde zo’n vier jaar geleden zijn doelgroep. “Toen begonnen we ons, eerst reactief en later proactief, ook te richten op corporates,” zegt Sébastien Bruyr, de operationeel directeur van Odoo, aan Trends.

Volgens Sébastien Bruyr zag Odoo vaak dat een bedrijf dat bij hen aanklopte om een ERP-softwarepakket te installeren, ook begon na te denken over de toekomst: “Ze bekeken hun strategische visie op een lange termijn van vijf tot tien jaar”, zegt Bruyr. “Daaraan meewerken is niet onze rol.” Dat is wel de taak van grote consultancybedrijven, zoals KPMG. “Zij hebben de ervaring en de consultants om bedrijven te helpen digitaliseren.” De technologie van Odoo koppelen aan de expertise en het advies van KPMG is dan ook het hart van dit partnerschap.

Het partnerschap groeide uit een samenwerking die vorig jaar in de steigers werd gezet. KPMG gebruikt sinds dan de realtime-accountancytoepassingen van Odoo, maar de klanten van het adviesbedrijf vroegen om ook de niet-boekhoudkundige softwaretoepassingen te kunnen gebruiken. Zo vinden bedrijven op één plaats zowel de software en het advies voor de digitale transformatie van hun bedrijf.

Nieuwe doelgroepen

Odoo sluit voor het eerst zo’n partnerschap met één van de Big Four, zoals de grote vier wereldwijde consultancybedrijven worden genoemd. Het is geen exclusief partnerschap. België is het eerste land waar Odoo en KPMG zo’n samenwerking aangaan, mogelijk komen daar later nog landen bij. “Het is belangrijk omdat dit het eerste partnerschap is met een een Big Four-bedrijf in België. Het laat ons toe te groeien bij grotere bedrijven. Dankzij KMPG krijgen we toegang tot doelgroepen die we nog niet bereikten”, licht Sébastien Bruyr toe.

“Onze eerste samenwerking met Odoo in realtime accountancy was een groot succes”, zegt Julien Stocq, Odoo alliance lead KPMG België, in een persbericht. “De software is een prima oplossing voor heel wat van onze klanten. Ze is flexibel, schaalbaar en aanpasbaar, zowel voor middelgrote als grote bedrijven. Met deze nieuwe stap willen we onze klanten voorzien van de meest innovatieve technologie die voldoet aan de veranderende noden van bedrijven.”

Unicorn

De samenwerking moet ook de groeimotor van Odoo verse brandstof geven om zijn jaarlijkse groei van 50 procent vol te houden. Vorig jaar bereikte Odoo na een investeringsronde van 180 miljoen euro een waardering van een miljard dollar. Dat is het moment waarop jonge, snelgroeiende techbedrijven zich een unicorn of eenhoorn mogen noemen. Zijn stevige groei leverde Odoo ook dit jaar weer de titel van Ambassadeur van de Trends Gazellen in Waals-Brabant op, en onze Franstalige collega’s van Trends-Tendances kozen oprichter en CEO Fabien Pinckaers eeder tot Manager de l’Année 2020.

Op de meldingen in de pers eind vorige week dat er veranderingen in het kapitaal op til zijn bij Odoo, wil Sébastien Bruyr liever niet reageren. Maar het mag niet verbazen dat enkele van de eerste investeerders hun aandeel deels zouden willen verzilveren. Odoo is de eerste Waalse eenhoorn, en een van de vier Belgische, naast het Brusselse Collibra en de Vlaamse techbedrijven team.blue en Deliverect. Toen het IT-blad Datanews vorig jaar in augustus een artikel schreef naar aanleiding van die eenhoornstatus telde het bedrijf wereldwijd 1.700 medewerkers. Nauwelijks een jaar later zijn dat er al 2.987, van wie 1.100 tot 1.200 in België. In 2021 bedroeg de omzet 169 miljoen euro. Volgens een persbericht naar aanleiding van de opening van een kantoor in Milaan begin mei bedroeg de waarde van het bedrijf 3,2 miljard dollar of 2,9 miljard euro.