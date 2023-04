Kinepolis heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 36,1 procent meer bezoekers over de vloer gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bezoekersaantal lag op 91,6 procent van dat van het eerste kwartaal van 2019, voor de uitbraak van de coronacrisis. Dat heeft de bioscoopgroep donderdag bekendgemaakt. Voor België ging het om een stijging van het bezoekersaantal met 22,9 procent in het eerste kwartaal.

Ondanks een nog herstellend filmaanbod uit Hollywood, bleven de opbrengsten per bezoeker in het eerste kwartaal hoog en stegen ze nog ten opzichte van vorig jaar. De totale opbrengsten zijn daardoor proportioneel meer gestegen dan de bezoekers en overtroffen het niveau van 2019.

Het tweede kwartaal startte voor Kinepolis met een goede paasperiode. “We zien een verder herstellend en rijker Hollywood-filmaanbod in de komende maanden en de sterke start van ‘The Super Mario Bros. Movie’ de afgelopen weken bevestigt ons vertrouwen in de toekomst en in ons investeringsritme”, aldus CEO Eddy Duquenne.