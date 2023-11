Kassa rinkelt in Vlaamse wapenwinkels: dit zijn de 15 meest rendabele

In het wereldje van de wapenwinkels is spreken zilver en zwijgen goud. Maar hun slechte imago leidt daarom niet tot rode cijfers. Vlaamse wapenwinkels behoren tot de meer rendabele niche-activiteiten in de verkoopsector. Trends dook in hun cijfers, bekijk hieronder de top 15.

Volgens Trends Business Information, de financieel-economische databank van Trends-eigenaar Roularta, telt België 139 bedrijven met als activiteit ‘detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels’. Daarvan zijn er 67 in Vlaanderen, al dan niet verbonden aan een schietstand.

Voor het boekjaar 2022 legden 34 vennootschappen een balans neer, waarvan 25 eenmanszaken. Het gaat hoofdzakelijk om Vlaamse familiebedrijven, zelden buitenlandse filialen of eigenaars. Liefst 19 ondernemingen hadden een cashflow van minstens 75.000 euro. Hekkensluiter BV Goormans uit Lanklaar haalde nog steeds een cashflow van bijna 90.000 euro.

Voor Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information, is cashflow de beste barometer voor de rendabiliteit van een bedrijf. “Dat is het bedrag aan contant geld dat op het einde van het boekjaar overblijft, na betaling van alle kosten. Dus ook na aftrek van leninglasten en de belastingen. Het geeft een beeld van hoe winstgevend de onderneming echt is. Voor wapenwinkels is een ondergrens van 75.000 euro aan cashflow wel belangrijk. Met dat bedrag kan de wapenhandelaar verder investeren, groeien of eventueel dividenden uitkeren.” Bijna de helft keerde vorig boekjaar een dividend uit.

Dit zijn de 15 meest rendabele wapenwinkels in Vlaanderen

(bron: Nationale Bank en Trends Business Information)

