Joost Callens (Camino Group): ‘Ik was niet op zoek naar een nieuwe CEO, maar toch is het snel gegaan’

Na zo’n twintig jaar dienst stopt Joost Callens als CEO van Camino Group, een holding met twaalf bouwbedrijven. Een daarvan is Durabrik, een bedrijf dat zijn vader in 2003 aan zijn twee kinderen toevertrouwde. Opvolger Geert Pauwels (48), voormalige CEO van de spoorwegmaatschappij Lineas neemt de leiding over. Callens wordt begin 2024 wel voorzitter van de raad van bestuur.

Waarom geeft u de fakkel door?

JOOST CALLENS. “De beslissing is er vrij snel gekomen, maar speelde onbewust al een tijdje. Ik organiseer een opleiding voor Futureproof leadership en daar ontmoette ik Geert Pauwels. Ik leerde hem kennen als een zorgzame, bewuste leider met veel oog voor duurzaamheid en dienstbaarheid. Die accenten leg ik al jaren in onze groep. Ik was niet op zoek naar een nieuwe CEO, maar toch hebben we elkaar gevonden. Na heel veel gesprekken heb ik beslist de fakkel over te dragen aan hem. De volgende maanden ga ik daar samen met hem werk van maken.

“We hebben de afgelopen jaren veel participaties genomen in bedrijven, en wij zijn nog ambitieus. Dat vergt een specifieke energie. Ik wil er nog een aantal start-ups bij die we goed willen helpen. Ik zal nu meer tijd en ruimte hebben om dat te doen.”

Uw zus, Claudia Callens, is directeur Gronden bij Durabrik. Was zij geen logische opvolger?

CALLENS. “Ik heb uiteraard iedereen hierbij betrokken, maar CEO is niet de rol die Claudia ambieert. Zij heeft vorig jaar besloten 4/5de te werken, en zij heeft een cruciale rol in de acquisitie van gronden. Vandaar dat wij beslist hebben als familiebedrijf voor een externe CEO te kiezen. Claudia wou rekening houden met haar kinderen.”

Over kinderen gesproken, vorig jaar in Trends Talk zei u dat u hen graag een rol in het bedrijf zou zien opnemen. Is dat nog altijd zo?

CALLENS. “Jazeker, maar ze zijn nog jong en zetten net hun eerste stappen in hun carrière. Natuurlijk worden ze betrokken als aandeelhouder en hopelijk zijn er vroeg of laat één of meerdere kinderen die ook operationeel taken willen opnemen. Ik ben in het bedrijf begonnen als bouwadviseur, ik heb mij opgewerkt als commercieel directeur en later CEO, dus sowieso zijn er wat stappen te zetten. Je kan niet plots in eindverantwoordelijk zijn, daar moet je in groeien. Ik ben meer dan 33 jaar actief in het bedrijfsleven, ik heb daarvan de eerste 13 jaar ook ervaring opgedaan in een aantal bedrijven, ook in ons bedrijf. Pas de laatste 20 jaar ben ik CEO geweest.

“Ik heb het mooie voorbeeld gekregen van mijn vader die het familiebedrijf heeft gestart. Ik heb nooit aan hem moeten rapporteren, want toen was hij al uit de operationele leiding. Ik wil ook absoluut niet dat mijn kinderen of mijn neven en nichten aan mij zouden moeten rapporteren. Ik wil vooral in de eerste plaats vader blijven.”

‘Ik heb Geert leren kennen als een man die ambitieus en zorgzaam is.’

Geert Pauwels is de eerste niet-familiale CEO, vanwaar die keuze?

CALLENS. “Geert heeft heel wat ervaring in het leiden van bedrijven. Ons bedrijf staat voor een aantal strategische keuzes en hij heeft zijn expertise opgedaan bij McKinsey daarrond, wat ook een mooie leerschool voor hem geweest. Daarna is hij CEO geworden bij Lineas. Het is een hele uitdaging om zo’n mastodont, een nationaal bedrijf ook, een stuk helpen te privatiseren. Ik heb Geert ook leren kennen als een man die ambitieus maar ook heel zorgzaam is. Bij Futureproof heb heb ik hem leren kennen in de diepte. Dat heeft mij overtuigd om in gesprek te gaan met de directieleden en mijn zus, en vol te gaan voor Geert als externe CEO.”

U wordt voorzitter van de raad van bestuur.

CALLENS. “Mijn zus en ik zijn aandeelhouders van het bedrijf en we hebben een raad van bestuur maar ik wil die verder professionaliseren omdat onze familiale holding verschillende participaties neemt en nog overnames zal doen. Ik wil heel graag samen met de directie van de Camino Group voorbereidend werk doen, mee inspiratie geven en vooral hen steunen in hun dagelijkse rol.”

Wat waren de moeilijkste uitdagingen als CEO?

CALLENS. “Goh, ik kan heel veel mooie momenten opsommen. Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan en met veel plezier. Ik heb ook het geluk gehad dat alles eigenlijk goed is gelopen, ik heb kunnen bouwen aan de waarden van Camino Group. Ik heb een sabbatical genomen zes jaar geleden en dat heeft mij heel veel inspiratie gegeven. Echt moeilijke momenten, crisismomenten heb ik niet doorstaan, we zijn eigenlijk altijd in een mooie lijn blijven doorgroeien.

“Maar het allermoeilijkste voor mij was om alles te combineren. Zo wil ik het sociaal impactfonds Toontjeshuizen uitbouwen en werk ik rond inclusiviteit en leiderschap, geef ik lezingen van boeken die ik heb geschreven. Dat combineren met de vele bedrijven inCamino Group en de nieuwe initiatieven die er zijn opgestart, was wel een uitdaging.”

Wat was een onvergetelijk moment als CEO?

CALLENS. “Toen we na corona weer met heel het team mochten samenkomen. Dan hebben we met z’n allen de heel dag gewerkt rond het thema housemanship en hebben we het lied Happy together samen gezongen. Dat was zo’n mooi moment.”

Als CEO ben u ook heel maatschappelijk geëngageerd, zoals voor inclusiviteit en gendergelijkheid. Hebt u het gevoel dat u daar ook effectief stappen hebt kunnen realiseren?

CALLENS. “Ik denk het wel, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Ik heb ervaring gehad met mijn jongste zoon die met een hersenletsel is geboren. Op één of andere manier is die wel mijn leermeester geworden rond inclusiviteit. Ik besef dat daar ongelofelijke talenten zitten die we als maatschappij nog beter moeten integreren. Daar is nog heel veel werk.

“Wij zijn vorig jaar met vijf medewerkers gaan helpen bij de Special Olympics. Dat geeft voor weken en zelfs maanden energie. Die mensen zijn zo spontaan, zo authentiek . Die kwetsbaarheid en authenticiteit mag in het bedrijfsleven nog extra dimensies krijgen.”

Wat zal de toekomst voor u nu bieden?

CALLENS. “Op korte termijn zal het vooral het ondersteunen zijn van Geert, om hem helemaal in zijn rol te kunnen laten groeien. Binnen een paar maanden zal het de uitbouw van de raad van bestuur zijn met externe bestuurders, en daarnaast wil ik mij verder laten inspireren. Ik wil een vrijere rol opnemen. Daar waar ik iets kan betekenen voor anderen wil ik er graag zijn, maar ik hou ook van zelfontwikkeling dus wil ik ook zeker nog dingen doen voor mijzelf.”