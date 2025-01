De eerste lancering van de New Glenn-raket van Blue Origin verdiept de concurrentie op de satellietlanceringsmarkt.

De New Glenn-raket van Blue Origin heeft tijdens zijn eerste vlucht een baan om de aarde bereikt, wat de ambitie van Jeff Bezos versterkt om de greep van SpaceX van Elon Musk op de markt voor satellietlanceringen uit te dagen. De 98 meter lange raket werd donderdag om 8.03 uur onze tijd vanaf Cape Canaveral Space Force Station in Florida gelanceerd, vijf jaar later dan gepland.

Herhaaldelijk uitgesteld

De aanloop naar de lancering was gespannen. Blue Origin moest de vlucht de dagen voor de lancering herhaaldelijk uitstellen vanwege slecht weer. Op maandag werd de missie afgebroken vanwege ijsvorming. Op donderdag werd het aftellen vlak voor de lancering gestopt, nadat wat Blue Origin beschreef als een “koppige boot” in de lanceerzone voor de kust van Florida terecht was gekomen.

Maar uiteindelijk steeg de New Glenn op in een rookpluim. Ongeveer 13 minuten na de lancering bereikte hij een baan om de aarde, onder applaus en gejuich van de vluchtleiding van Blue Origin.

Bezos’ Blue Origin daagt Musks Space X uit

De debuutvlucht van de New Glenn maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk in de ruimtevaart. Daarin nemen twee van ’s werelds rijkste mannen het tegen elkaar op in een race om het bereik van de mensheid uit te breiden naar de maan en verder.

De New Glenn, vernoemd naar de Amerikaanse astronaut John Glenn, de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde vloog, wil de dominantie van SpaceX van Musk op de lanceermarkt uitdagen. De Falcon-raketten van SpaceX waren in 2024 goed voor meer dan de helft van de 259 satellietlanceringen wereldwijd.

De New Glenn zal ook satellieten lanceren voor Amazons geplande breedbandconstellatie in de ruimte, Project Kuiper, om te concurreren met SpaceX’s Starlink, en uiteindelijk de maanlander van Blue Origins, Blue Moon.

Prijzen onder druk

Maar de raket zal voor uitdagingen komen te staan, nu SpaceX op dezelfde dag de zevende testvlucht van zijn gigantische herbruikbare Starship-raket heeft uitgevoerd. Veel spelers in de industrie verwachten dat Starship de lanceerkosten aanzienlijk zal verlagen wanneer het commercieel operationeel wordt. Hoewel er momenteel een tekort aan lanceercapaciteit is, voorspelt het managementadviesbureau McKinsey een overaanbod vanaf ongeveer 2028. Daardoor komen de prijzen nog meer onder druk te staan.

De New Glenn heeft een van de grootste vrachtruimtes in de lanceerindustrie, met een hoogte van 22 meter en een diameter van 7 meter. Toch is de laadcapaciteit van 45 ton slechts een fractie van de capaciteit van Starship, die tot 150 ton kan bedragen.

De New Glenn vervoert ook een demonstratieversie van Blue Origins multifunctionele Blue Ring-ruimtevaartuig, ontworpen om mobiliteitsdiensten in de ruimte te leveren. De vlucht wordt gesponsord door de innovatie-eenheid van het Amerikaanse ministerie van Defensie en test de capaciteiten van Blue Ring.

Blue Origin heeft het aantal geplande missies voor de New Glenn niet bekendgemaakt. Er zullen nog verschillende testvluchten volgen voordat de raket in gebruik wordt genomen. Het bedrijf heeft wel gezegd dat er verschillende New Glenn-raketten in productie zijn en dat NASA, de satellietstart-up AST SpaceMobile, verschillende telecomproviders en Amerikaanse overheidsgroepen klant zijn.