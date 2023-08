Italië verrast met stevige belasting op winsten van banken

De Italiaanse regering heeft beslist om een belasting van 40 procent te heffen op de “miljarden euro’s extra winst” van de banken. Ze wil zo de hogere kost voor gezinnen en bedrijven om te lenen, compenseren. Dat heeft vicepremier Matteo Salvini aangekondigd.

De hogere rente maakt lenen duurder, terwijl de banken hun winsten gevoelig hebben zien stijgen, aldus Salvini. Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA zou de belasting ruim 2 miljard euro kunnen opleveren voor de Italiaanse schatkist. Met de opbrengst wil de Italiaanse regering belastingverlagingen financieren en mensen helpen die voor het eerst een huis kopen. De belasting zal worden toegepast voor de boekjaren 2022 en 2023.

‘Onvermijdelijke consequentie’

De beslissing van de regering Meloni volgde na een lang debat, de avond voor de regering in vakantie gaat. Italië was eerder al kritisch voor de vele renteverhogingen die de ECB in de voorbije maanden heeft aangekondigd. “We zeggen al maandenlang dat de ECB verkeerd was met het verhogen van de rente en dit is de onvermijdelijke consequentie”, zegt Antonio Tajani, ook een vicepremier aan de krant Corriere della Sera.

De grootste bank van Italië, Intesa Sanpaola, zag zijn nettowinst in de eerste jaarhelft met 80 procent toenemen tot 4,2 miljard euro. Concurrent UniCredit boekte 4,4 miljard euro winst.

