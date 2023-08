Isolatieproducent Recticel krijgt nieuwe CEO

Jan Vergote volgt vanaf 1 september Olivier Chapelle op als CEO van isolatieproducent Recticel. Dat meldt het bedrijf donderdag. Chapelle, die dertien jaar CEO was, leidde het bedrijf door de transformatie naar een pure isolatiespeler.

Nu die transformatie is afgerond is het “een ideaal moment” om de fakkel door te geven aan een nieuwe CEO, die de volgende fase van uitbreiding zal leiden, klinkt het. Vergote legt zijn operationele functies bij Baltisse groep neer.

Voorzitter Johnny Thijs bedankt Chapelle in het persbericht “voor de succesvolle transformatie van Recticel onder moeilijke omstandigheden”. “Het bedrijf kan zich nu volledig richten op zijn volgende fase van expansie als een pure isolatiespeler.”

‘Teleurstellend’

Recticel laat donderdag ook weten een “teleurstellende” omzet en winst te hebben geboekt in de eerste helft van 2023. “Recticel is volledig afhankelijk van de Europese bouwmarkten, die in de meeste segmenten en landen tijdens de periode zeer uitdagend zijn gebleven”, klinkt het. Daardoor zijn de volumes in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar met meer dan 15 procent gedaald.

De omzet daalde met 7,4 procent tot 266,1 miljoen euro, de aangepast ebitda (winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) met 42,6 procent tot 18,2 miljoen.

Overnamemogelijkheden

Ook zegt Recticel na de afronding van de verkoop van Engineered Foams “verschillende verschillende overnamemogelijkheden na te streven die goed vorderen en die onze markt- en segmentposities in Europa zullen versterken”. Het bedrijf heeft ook een overname bereikt over de verkoop van 33 procent van zijn aandeel in het Italiaanse Orsa Foam.

Recticel zegt nog dat de kosten van chemische grondstoffen, staal en in mindere mate minerale wol zijn gedaald, “wat de voorwaarden zou moeten scheppen voor volumegroei in de toekomst”. Het bedrijf verwacht dan ook een aangepaste ebitda te realiseren tussen 40 en 45 miljoen voor heel het jaar. (Belga)