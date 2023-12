Internationaal bellen in EU blijft met meerkosten

De lidstaten van de Europese Unie hebben dinsdag hun mandaat voor de onderhandelingen met het Europees Parlement over een nieuwe wet inzake ‘gigabitinfrastructuur’ aangenomen. Anders dan de parlementsleden zijn de lidstaten geen vragende partij voor de afschaffing van de meerkosten voor internationaal bellen. Consumentenorganisaties reageren ontgoocheld.

De verordening waarvan sprake moet de snelle, goedkope en efficiënte uitrol van zogenaamde gigabitnetwerken in de EU faciliteren. Dat zijn netwerken die het downloaden van data aan een snelheid van 1 Gbit/s mogelijk maken. Meer bandbreedte en grotere snelheden worden noodzakelijk geacht om ruimte te creëren voor geavanceerde digitale technologieën als artificiële intelligentie en virtual reality.

Het Europees Parlement heeft tijdens de behandeling van die verordening echter een bepaling toegevoegd waarmee de bestaande meerkosten voor internationaal bellen en sms’en in de EU zouden worden afgeschaft. Het gaat dan om telefoongesprekken en tekstberichten van het ene EU-land naar het andere, waarbij de beller/verzender zich in zijn eigen land bevindt. (Dit is dus niet te verwarren met roaming, waarbij iemand belt/sms’t/surft in een ander land.)

Sinds 2019 kost zo’n internationaal telefoonverkeer maximaal 19 cent per belminuut (exclusief btw) en 6 cent per sms (exclusief btw). Dat plafond valt echter weg in mei 2024, reden waarom de parlementsleden via nieuwe wetgeving het plafond willen vernieuwen, en meteen verlagen.

De lidstaten gaan daar echter niet in mee. Zij keurden dinsdag hun versie van de verordening gigabitinfrastructuur goed, maar namen daar geen bepaling inzake internationaal bellen en sms’en in op.

Europese verkiezingen

De koepel van Europese consumentenorganisaties BEUC is erg ontgoocheld. De bestaande “meerkosten”, zegt vicedirecteur-generaal Ursula Pachl, “zijn erg duur en zorgen bij de consumenten voor verwarring en ergernis. We betreuren dat de nationale overheden de oproep van het Europees Parlement om deze meerkosten te bannen hebben genegeerd.” De geldende tarieven zijn volgens de BEUC disproportioneel omdat ze veraf staan van de werkelijke kosten voor operatoren.

In de context van de eengemaakte markt had de meerprijs van internationale telefoongesprekken al lang afgeschaft moeten zijn, zegt Pachl. Ze vraagt het Europees Parlement voet bij stuk te houden tijdens de onderhandelingen Europese met de lidstaten over de verordening, zodat de tarieven wel degelijk verdwijnen. “Het zou in de aanloop naar de Europese verkiezingen een belangrijk signaal zijn van wat de Europese Unie voor de mensen kan doen.”

