Woning ontruimen na overlijden: ‘De ontruimers schieten als paddenstoelen uit de grond’

Een overlijden is een emotionele gebeurtenis. Maar weinig mensen staan stil bij de praktische gevolgen. Bedrijven die woningen leeghalen bijvoorbeeld zijn een wereld op zich.

Als de overledene de eigenaar van de woonst is, is er wat meer tijd, maar een huurwoning moet vaak snel worden leeggehaald. Hoe begin je daaraan? Je kunt persoonlijke spullen eruit halen die je wilt houden en elektrische toestellen en andere voorwerpen die een tweede leven verdienen naar de kringloopwinkel brengen. Die winkels aanvaarden enkel de spullen waar ze waarde kunnen uithalen.

Maar wat met de rest? Wie even googelt, komt al snel terecht op websites als opruimers.be of huisontruimen.be. Het aanbod aan opruimdiensten is bijzonder divers, maar het is moeilijk de juiste keuze te maken. Het ene bedrijf rekent een tarief aan per kubieke meter opslagruimte in de vrachtwagen, een ander werkt volgens gewicht, nog een ander woningontruimingsbedrijf baseert zich op de oppervlakte van het appartement. De enige rode draad is dat er een offerte op maat wordt gemaakt.

Je zit snel al snel boven 1.000 euro. Op opruimers- vergelijken.be staan richtinggevende tarieven. De website verzamelt twintig professionele opruimers in Vlaanderen, wat een goede indicatie geeft van de courante prijs. De basiskosten variëren van 500 tot 1.000 euro voor een appartement met drie kamers tot 1.500 tot 3.500 euro voor een alleenstaand huis met zes tot acht kamers. Daar kunnen toeslagen bij komen, zoals 500 tot 2.000 euro voor een vervuilde woning of 250 tot 1.500 euro voor volle woning.

Recycleren

Een vrij nieuw bedrijf in de sector is het Limburgse The Crew Factory. De kmo is eigenlijk een evenementenbedrijf dat diensten levert aan festivals en andere events. “Tijdens de coronapandemie begonnen we ook andere diensten te ontwikkelen, zoals het ontruimen van appartementen”, zegt managing director Jasper Vanacken. “Ook wij bekijken project per project. We baseren ons vooral op het volume van het afval. Wij zijn geen opkopers, maar voeren het afval af.”

Dat we ons afval almaar fijnmaziger recycleren, heeft een impact op de sector van de woningontruimingen. Wie bijvoorbeeld denkt de woning van het overleden familielid zelf leeg te maken, kan snel van mening veranderen als het huis honderd kilometer verderop staat. In heel wat recyclageparken kunnen particulieren alleen terecht met een identiteitskaart van de gemeente. “Het grootste volume is hout. Dat halen we eruit. Ook grote toestellen worden gesorteerd”, zegt Jasper Vanacken van The Crew Factory. “Daarnaast werken we met een containerfirma voor het restafval.” Die werkwijze garandeert dat het afval volgens de regels wordt verwerkt.

Het ontruimingsbedrijf De Mieren gaat prat op ecologisch verantwoorde procedures. Dat betekent dat zo veel mogelijk zaken worden gesorteerd. Onder meer servies, kasten, kleren en kinderspeelgoed worden eruit gehaald en gedoneerd aan vzw’s. Wat overblijft, gaat niet naar het stort, maar naar een recyclagebedrijf dat nog eens door het afval gaat op zoek naar bruikbare spullen. De Mieren is de marktleider in België, en is ook actief in Nederland en Frankrijk. Het werkt onder meer voor particulieren, kmo’s, gerechtsdeurwaarders, notarissen en vastgoedmakelaars. Het heeft naast woningontruimingen een bijzonder uitgebreid aanbod voor zowel particulieren als bedrijven, met onder meer het ontmantelen van scheepsafval, het ontruimen van wietplantages en het vernietigen van documenten op een beveiligde manier.

Er zijn tien keer meer ontruimingsbedrijven in de zwarte zone dan goede bedrijven’ KOEN VANGOIDSENHOVEN, BELGISCHE KAMER DER VERHUIZERS

Cowboys

Voor The Crew Factory blijft het aantal offertes voor woningontruimingen relatief klein in vergelijking met de omzet. De concurrentie is dan ook groot en divers. Er zijn de bedrijven met woningontruimingen als hoofdactiviteit, eventbedrijven als The Crew Factory, maar bijvoorbeeld ook antiquairs op zoek naar waardevolle meubels. Ook schoonmaakbedrijven zijn actief op die markt. Soms enkel met poets- en desinfecteringsdiensten, maar sommige bedrijven combineren dat met ontruimen. De ontruimingsbedrijven werken niet enkel in opdracht van particulieren, ook gerechtsdeurswaarders gebruiken doorgaans vaste ontruimers voor de woningen die ze moeten laten leeghalen.

Helaas zitten er ook cowboys in de sector, zegt een bron, die anoniem wil blijven: “De ontruimingsbedrijven schieten op dit moment weer als paddenstoelen uit de grond. Vaak zijn het ex-werknemers die snel geld willen verdienen, maar niet beseffen dat er een hele logistiek bij komt kijken. Die bedrijven komen niet altijd opdagen voor hun afspraak of nemen enkel mee wat ze willen. Een aantal doet zelfs aan sluikstorten.”

Ontruimingsbedrijven vallen onder de sectorfederatie Belgische Kamer der Verhuizers (BKV). “Er zijn inderdaad ontruimingsfirma’s bij ons aangesloten. Er is niet alleen het leegmaken van woningen, er is ook de link naar meubelopslagbedrijven die meubels bijhouden na een overlijden”, zegt Koen Vangoidsenhoven, de directeur van BKV. “Er zijn tien keer meer bedrijven in de zwarte zone dan goede bedrijven. Hoe mensen een goede keuze kunnen? Je kunt het beste kijken op sociaalfonds-verhuizingen.be en klikken op P-kaarten (kaarten tewerkstelling onbepaalde duur, nvdr). Dan zie je de bedrijven die aangesloten zijn bij het paritair comité en volgens de regels werken.”

Of meer bedrijven uit andere sectoren, zoals The Crew Factory, zich sinds de coronapandemie op de woningontruimingsmarkt hebben begeven, kan Koen Vangoidsenhoven niet zeggen. “Wel een effect van covid is dat steeds meer mensen thuis zijn gaan werken. Daardoor verkleinen bedrijven hun kantooroppervlakte en krijgen sommige van onze leden meer vraag om bijvoorbeeld kantoormeubelen te ontruimen en te recycleren.”