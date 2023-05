WeHave: Snel en veilig investeren in mede-eigendom

Altijd al gedroomd van een vintage Lamborghini uit 1982? De Belgisch-Nederlandse start-up WeHave biedt de mogelijkheid om vanaf 400 euro mede-eigenaar te worden van dat exclusieve verzamelobject.

Hoe werkt dat concreet? “Op ons onlineplatform krijgen investeerders de mogelijkheid om aandelen te kopen van een verzamelobject”, legt medeoprichter Oliver Wolfs uit. “Dat verloopt heel veilig en traceerbaar via de blockchain en NFT’s (non-fungible tokens: waterdichte eigendomscertificaten, nvdr).

“Sinds midden januari kunnen mensen mede-eigenaar worden van een exclusieve Lamborghini Countach LP400 s. Een aandeel kost 400 euro. Als alle 2.000 aandelen via crowdfunding verkocht geraken, is de deal rond. Na de aankoop staan wij in voor het stallen, verzekeren en onderhouden van de wagen. Onze inkomsten halen we uit de 2,5 procent commissie op de aankooptransactie, en uit 1 procent fee per jaar op de totale waarde van het object.”

Wat krijgen mensen in ruil voor hun aandeel? “Mensen moeten dit vooral bekijken als investeren in een verzamelobject waar ze allicht door gepassioneerd zijn. Het is de bedoeling de wagen na vijf jaar opnieuw te verkopen, en de opbrengst daarvan te verdelen onder alle investeerders. Historisch gezien stijgt een wagen van dit type 10 tot 15 procent per jaar.”

WeHave is geselecteerd voor een prestigieuze buitenlandse accelerator. “Dat klopt. We willen internationaal gaan. De Lamborghini is een proefproject. We hebben de ambitie van WeHave een b2b-platform te maken, waar bedrijven mee aan de slag kunnen. Er zijn plannen met een organisatie die via één muisklik mede-eigendom van bosgronden via NFT’s wil faciliteren, bijvoorbeeld ter compensatie van koolstofemissies of als investering. We zijn ook in gesprek met een bekend horlogemerk dat zijn klanten beleggingsmogelijkheden wil aanbieden in exclusieve modellen. Zelfs aandelen in racepaarden kopen is mogelijk.”