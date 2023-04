Washbot, de ecologische vliegtuigwasser

De luchtvaart mag dan een hoogtechnologische branche zijn, de romp van vliegtuigen wordt nog altijd schoongewassen met de hand. Dat heeft een hoop nadelen. Detergenten sijpelen de grond in en het is zwaar werk voor de arbeiders die het dag na dag doen. De markt lijkt dus rijp voor nieuwe, meer ecologische en ergonomische technologie, vinden ze bij het Diegemse bedrijf BP Precision Airline Services. Daarom ontwikkelde het de Washbot, een halfautomatisch systeem om vliegtuigen schoon te maken. Het blijft echter onzeker of BP Precision Airline Services de transitie van schoonmaakbedrijf naar technologiebedrijf kan maken, temeer omdat de luchtvaart een volatiele markt is.

Wat doet BP Precision Airline Services? Het wast voorlopig nog vliegtuigen met de hand, iets dat het al twintig jaar doet. In die niche is het relatief succesvol. Het team bestaat uit 25 medewerkers: 20 arbeiders en 5 bedienden. Het bedrijf werkt op vijf Belgische luchthavens: Zaventem, Antwerpen, Charleroi, Oostende en Luik. En ook in Rijsel en Schiphol zijn er klanten.

Hoe werkt de Washbot? “We willen geen detergenten of water meer achterlaten op het tarmac, want dat wordt stilaan verboden”, zegt Steven Palstermans, general manager van BP Precision Airline Services. “Er is de vrees dat die detergenten in de riolering en de grond sijpelen. Onze Washbot speelt daarop in.”

De Washbot ziet eruit als een vorkheftruck met een robotarm eraan bevestigd, die een cabine opheft langs het vliegtuig. In die cabine neemt een schoonmaker plaats die het washoofd, een rond apparaat dat water en detergenten rondstuwt, bedient. Terwijl nu een arbeider die detergenten verwijdert, verloopt dat met de Washbot half automatisch.

“Een operator oefent dus nog altijd controle uit, want anders zou je het vliegtuig kunnen beschadigen.”