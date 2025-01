Pas als je je bewust bent van je emoties, kun je rationeel handelen om het doel te bereiken dat je wilt. Die omslag moeten leiders, werknemers en bedrijven maken om te leren werken op een manier die niet langer uitput, maar net meer energie geeft, stelt Murielle Machiels, de oprichter van het leiderschapsadviesbureau QiLeader.

Onmiddellijk reageren op iets wat gebeurt op het werk betekent vaak dat je er maar wat uitflapt. Het alternatief voor ondoordacht reageren is respons. “Dat is zelfregulatie, je bewust zijn van je emoties, van hoe je zal reageren, van wat je wilt bereiken en wat de beste manier is om dat te doen”, zegt Murielle Machiels, de oprichter van het leiderschapsadviesbureau QiLeader. Bij Solvay Brussels School is ze academisch directeur voor het programma regeneratief leiderschap.

“Veel leiders voelen weleens boosheid en angst. Ze worden kwaad of ongeduldig”, zegt Murielle Machiels. “Ze nemen de zaak over en geven allerlei instructies. De persoon die ze krijgt, wordt overladen met verwijten en micromanagement. Hij of zij krijgt het gevoel dat niet goed genoeg te zijn. Je kunt beter eerst even wandelen, ademen en daarna met je team bespreken hoe het verder moet.”

Achterhaald

De manier waarop mensen nu werken en leiding geven in bedrijven, was vroeger misschien succesvol, maar is nu achterhaald. Tot die conclusie is Murielle Machiels gekomen op basis van wetenschappelijke inzichten. Artificiële intelligentie en andere technologie maken dat we sneller werken en dat meer van ons wordt verwacht. Dat leidt tot overwerk, stress en het gigantische aantal burn-outs. We putten onszelf uit, stelt Machiels.

Murielle Machiels maakte dat als CEO van Plantyn zelf mee toen ze de educatieve uitgeverij door een ingrijpende digitalisering moest navigeren. Om in extremis een burn-out te vermijden, ging ze zich bijscholen om het anders aan te pakken. Ze gooide de bedrijfscultuur om: ze zette de mens centraler en hield rekening met het emotionele rugzakje dat werknemers met zich meedragen. Met die nieuwe manier van aanpakken haalde Plantyn alsnog de scherpe winstdoelen van de aandeelhouders.

‘Net de mensen die zeggen dat ze het rationeelst zijn, reageren het emotioneelst op verandering en druk’ Murielle Machiels, QiLeader

5 regeneratieve gewoontes voor leiders

Ze zette vijf nieuwe regeneratieve gewoontes op een rij, die leiders zich eigen moeten maken. Dat we ons beter bewust moeten worden van onze emoties, is voor Murielle Machiels een voorwaarde om die te kunnen toepassen: “We hebben daarvoor een hoog niveau van emotionele intelligentie nodig. Dat is iets wat je kunt leren, zodat je de emoties in jezelf beter leert te herkennen door zelfobservatie. Sommige mensen hebben hun emoties zo verdrongen, dat ze ze niet meer voelen. En net de mensen die zeggen dat ze het rationeelst zijn, reageren het emotioneelst op verandering en druk.”

1. Ingaan tegen conditionering en neen zeggen

“Er zijn zoveel deadlines en activiteiten, maar daarnaast komen ook ongeplande zaken op je af. Je bent minder effectief als je alles tegelijk wilt doen”, zegt Dave De Graeve, de senior accountmanager bij Fujitsu die zich de regeneratieve gewoontes eigen maakte. “Ik probeer de mensen in mijn team aan te sturen zodat ze niet schieten op alles wat beweegt.”

“Nee zeggen gaat compleet in tegen onze conditionering”, legt Murielle Machiels uit. “Als je vroeger op school je huiswerk kreeg, kon je niet zeggen dat je die avond een andere prioriteit had, of je werd gestraft. Net zoals de honden van Pavlov kwijlden bij het horen van de bel, voelen we ons schuldig, niet-professioneel en gestrest als we neen moeten zeggen en collega’s moeten ontgoochelen.”

2. Missie-geöriënteerd zijn

“De waarden en de missie zijn veel belangrijker in deze tijd van voortdurende verandering. Je krijgt bijvoorbeeld je doelen in het begin van het jaar, maar bij de evaluatie een jaar later zijn die niet meer van toepassing, omdat je andere dingen moest doen”, zegt Murielle Machiels. “Mensen kunnen er moeilijk mee om dat hun doelen en collega’s voortdurend veranderen. Vaak is dat doel meer winst dan het jaar ervoor. Na een paar jaar zijn mensen dan uitgeput.”

Dave De Graeve is al een hele poos bezig met persoonlijke ontwikkeling. Hij wil een ‘bewuste leider’ zijn met aandacht voor zijn lichaam en mentaal welzijn. Zo doet hij aan yoga: “Door, als je verandering in je team wilt, te vertrekken vanuit de individuele verandering bij jezelf, kun je meer impact hebben op de resultaten en tegelijk de goede balans behouden.”

3. Een groei- en positieve mindset hebben

“Als verandering de norm is, is het heel belangrijk dat je een positieve mindset hebt”, raadt Murielle Machiels aan. “Het zal enkel werken wanneer je gelooft in iets. Als je niet meer gelooft in wat je doet op het werk, geef je op.”

Dave De Graeve: “Ik zet nu veel meer een stap terug om naar mezelf kijken. Iedereen is geconditioneerd door zijn leven en hoe vrienden en familie de zaken aanpakken. Je kunt technieken – zoals ademhalingsoefeningen – gebruiken die je helpen bewust te handelen, om minder reactief te zijn.”

4. Manage je energie

“Klassiek timemanagement werkt niet meer”, zegt Dave De Graeve. “Je kunt onmogelijk alles doen. Het is daarom beter te kijken naar je eigen energie en hoe je die op peil houdt. Dan pas kun je de energie van je team aanpakken. Neem bijvoorbeeld tijdens een dag van opeenvolgende vergaderingen een minipauze tussen twee vergaderingen door. Even weg zijn van het scherm om een ademhalings- of cardio-oefening te doen, geeft een boost. Voor een zware onderhandeling mediteer ik even of ga ik wandelen in de natuur.”

Murielle Machiels: “Als mensen geen energie hebben, zijn ze negatiever. Mensen met veel energie zijn creatiever.”

5 Pauzeren en vertragen

“Als je met de auto rijdt en er mist hangt en je veel bochten moet nemen, dan weet je dat je niet moet versnellen. Toch doen we dat op het werk. Als er een probleem is, gaan we meestal harder”, analyseert Murielle Machiels. “Terwijl je het net omgekeerd moet aanpakken. Als de dingen niet gaan zoals gepland, moet je eerst even pauzeren en je energie managen. Daardoor kun je je werk slimmer aanpakken.”

Dave De Graeve doet dat op een drukke dag onder meer door regelmatig bij zichzelf te observeren hoe het gesteld is met zijn energiepeil. “Doe een check-in: kan ik de volgende meeting nog aan?”