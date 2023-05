Sweepatic brengt bedrijfs-IT in kaart

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Stijn Vande Casteele stond jarenlang in voor de cybersecurity van bedrijven, maar botste daar telkens weer op hetzelfde probleem. Hij wilde een goed zicht krijgen op het volledige IT-netwerk van de organisatie, maar vond geen oplossing die hem daarbij kon helpen.

“De IT van een bedrijf gaat zeer breed, van websites en internetdomeinen tot de kritische infrastructuur. Dat landschap verandert ook iedere dag, en de migratie naar de cloud heeft dat proces alleen maar versneld. Als je je wilt beschermen, moet je in eerste instantie weten wat je hebt. Omdat ik de oplossing voor mijn probleem niet vond, besloot ik ze zelf te bouwen”, zegt Vande Casteele.

Eind 2016 lanceerde hij, samen met Martin Čarnogurský, Sweepatic. Dankzij een eerste subsidie van Vlaio was de start-up in staat met een eerste versie (MVP) naar onder andere KBC te trekken. Op basis van hun feedback kon het team de software bijschaven, waarna onder andere de Nationale Loterij en Sibelga klant werden. “Intussen werkt een team van twintig mensen bij Sweepatic. Bedrijven van het Verenigd Koninkrijk tot Griekenland gebruiken onze software voor de automatische verkenning en analyse van al hun digitale assets.”

Vijf jaar geleden werd Sweepatic als eerste start-up uit de Benelux geselecteerd voor CyLon, een prestigieuze Britse accelerator voor bedrijven in cybersecurity. Nadien volgden meerdere kapitaalronden, goed voor in totaal 4 miljoen euro aan investeringen.

Vande Casteele: “Met het geld zetten we vooral in op onze go-to-market-strategie. Daar waar we vroeger zelf ons platform aan eindklanten verkochten, rekenen we nu meer op partners als Cegeka. De nood aan wat we maken is de voorbije jaren alleszins voldoende bewezen.”