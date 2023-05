Oprichters Custom4trade lanceren nieuwe start-up

Na diverse kapitaalrondes, samen goed voor meer dan 20 miljoen euro, hebben investeerders de oprichters van Customs4trade vervangen. Pieter Haesaert en Ilse Vermeersch bleven niet bij de pakken zitten en lanceerden een nieuwe start-up.

Pieter Haesaert is een expert in alles wat met douane te maken heeft. Jarenlang werkte hij bij grote consultants, tot hij in 2004 met Ilse Vermeersch Customs4trade oprichtte. Zij was daarvoor bij C&A verantwoordelijk voor de onderhandelingen met leveranciers in het Verre Oosten. Customs4trade gaf aanvankelijk enkel advies aan multinationals, maar in 2016 lanceerde het een eigen SaaS-platform (software as a service). Dat platform verbindt bedrijven, logistieke dienstverleners, douane-expediteurs en douaneautoriteiten. Doordat het continu geüpdatet wordt, voldoet de douaneboekhouding van bedrijven altijd aan de wetgeving.

Als ondernemer moet je neutraal zijn wanneer er een conflict is tussen aandeelhouders

“We haalden 24 miljoen euro op, nadat we er zelf 3 miljoen in hadden geïnvesteerd”, vertelt Vermeersch. Onder andere het Israëlische fonds 83North stak geld in de scale-up uit Mechelen. “In het verleden groeiden we enkele jaren op rij met 100 procent. Toen we een jaar of twee geleden groeipijnen kregen, groeiden we met ‘maar’ 40 procent.”

Dat leidde tot problemen, want de aanwervingsplannen waren niet afgestemd op een lagere groei. De cashburn steeg en na een meningsverschil over de strategie werden Haesaert en Vermeersch in juli 2022 aan de deur gezet bij hun eigen bedrijf. De Brit Rupert Spiegelberg werd aangesteld als CEO. “De investeerders hebben ook het volledige management vervangen. Het is zeer pijnlijk, vooral omdat de oorspronkelijke investeerders bij een interne kapitaalronde de waardering van het bedrijf onlangs op 0 euro hebben gezet, terwijl Customs4trade een jaarlijkse omzet van 6 miljoen euro heeft”, zegt Vermeersch. Haar medeoprichter Pieter Haesaert legt uit dat de nulwaardering een gevolg is van onenigheid tussen de eerdere investeerders en 83North.

Les geleerd

Het duo neemt juridische stappen tegen de investeerders. “Tegelijkertijd zijn we een nieuw bedrijf begonnen dat Portorium heet. Opnieuw focussen we op internationale handel.” De voorbije jaren waren een harde leerschool voor de oprichters, maar ze hebben ook lessen opgeleverd die ze bij Portorium kunnen toepassen. “Als oprichter is het belangrijk een eigen jurist te hebben naast de jurist die voor je onderneming werkt. Als het tot een scheiding komt, kun je niet langer een beroep doen op die laatste”, zegt Haesaert.

Of ze opnieuw kapitaal willen ophalen met Portorium weten ze nog niet, al is het voor Haesaert niet per se negatief om dat te doen. “Het is kapitaalintensief om software te maken. We hadden met Customs4trade al snel zeer grote multinationals als klant, die onze software wereldwijd wilden uitrollen. We hebben de markt mee helpen te transformeren, en konden bijna niet anders dan sneller te lopen dan we konden. Achteraf gezien hadden we misschien trager moeten groeien. Het is goed dat we konden rekenen op die fondsen, maar ik heb onderschat hoe hevig het kan zijn wanneer het minder goed draait tussen ondernemers en investeerders. Ik heb geleerd dat je als ondernemer neutraal moet zijn wanneer er een conflict is tussen aandeelhouders.”