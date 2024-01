Omgaan met verandering: 7 hacks om uw goede voornemens uit te voeren

Minder stressen, meer sporten, stoppen met roken. Veel mensen beginnen een nieuw jaar met goede voornemens. Florence Pérès onthult zeven hacks om die plannen optimaal om te zetten in daden.

1. Gebruik de Nike-strategie

“Starten met verandering boezemt veel mensen angst in. Pas daarom de Nike-strategie toe: neem zo snel mogelijk de eerste horde. Als u die eerste, ergste, lastigste, meest rampzalige ervaring zo snel mogelijk achter zich kunt laten, heeft u zich vrijgemaakt om echt bezig te zijn met de groei die nodig is om vooruit te gaan.”

2. Een kreeft neemt geen Xanax

“We zijn genetisch geprogrammeerd om op ontdekking te gaan, maar houden tegelijk vast aan het vertrouwde. Ons brein verwart veiligheid met comfort. Als iets nieuw, moeilijk of onduidelijk is, vertaalt zich dat soms in angst, stress en uitstelgedrag. Dr. Abraham Twerski vergelijkt het met een kreeft. Als haar pantser te oncomfortabel is geworden, werpt de kreeft haar schaal af. Die nieuwe, grotere schaal zal ze daarna opnieuw afwerpen. Enkel zo kan ze blijven groeien. Kreeften zouden nooit groeien als ze een Xanax-pil konden nemen wanneer ze ongemak voelen.”

3. Kruip terug op uw kameel

“Cultiveer je optimisme. Het is bewezen dat optimisten doorgaans succesvoller, gezonder en veerkrachtiger zijn. Een vriend ontmoette een sjeik uit Saudi-Arabië. Die vertelde hem een wijze levensles: ‘Als ik ooit al mijn rijkdom zou verliezen, kruip ik gewoon terug op mijn kameel en ga ik verder.’ Een optimist blijft niet bij de pakken zitten.”

4. Optimistisch, maar ook realistisch

“Overdreven optimisme kan uw realiteitszin verstoren. Wees dus ook realistisch en accepteer dat het leven onaangename gebeurtenissen meebrengt. Geef negatieve dingen tegenwicht door ze in een breder kader van aangename gebeurtenissen te plaatsen. Sta na een teleurstelling stil bij wat u wél verwezenlijkt hebt. Misschien bent u nog niet helemaal van het roken af, maar rookt u wel al minder.”

5. Laat de toekomst los

“Neem de beginnersmindset aan. Die kweekt u door elke ervaring te benaderen alsof die nieuw is. Om dat te oefenen kunt u een dagelijkse routinehandeling kiezen die u anders onbewust doet: koffiezetten of een kopje thee drinken, boterhammen smeren, uw veters knopen. Kies er een en neem u voor die aandachtig te doen alsof het de eerste keer is. Oefen een week lang. Stuit u op weerstand, probeer u dan niet op te winden maar zet de oefening voort. Die mindset kunt u vertalen naar uw goede voornemens.”

6. Improviseer en bricoleer

“Volhouden en blijven focussen op het einddoel van uw goede voornemens is niet makkelijk. Pas daarom het initiële plan aan de omstandigheden aan, zonder uw ambitie te vergeten. Lukt het niet om een van uw goede voornemens te realiseren zoals u dat voor ogen had? Probeer dan een andere aanpak of timing: improviseer en bricoleer!”

7. Doe aan wintertraining

“De meeste goede voornemens vereisen een gedragsverandering, wat mensen eerst als onaangenaam ervaren. De Oude Grieken geloofden dat vrijwillige ontberingen in tijden van comfort dé manier waren om veerkracht te trainen. Zoek dingen op die u normaal zou vermijden en ga de confrontatie met uw aversies aan. Bijvoorbeeld met de fiets of te voet naar uw bestemming reizen in plaats van met de auto. Of leg uzelf vrijwillig kleine lichamelijke ontberingen op, zoals een koude douche of eens een maaltijd overslaan.”

Florence Pérès, Survivalgids voor tijden van verandering

LannooCampus, 256 blz., 34,99 euro