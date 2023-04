Moonbird: klaar voor de Verenigde Staten

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groeibedrijven.

Jarenlang had Stefanie Broes slaapproblemen, maar niets leek te helpen. Meditatie en ademhalingsoefeningen vond ze te moeilijk, omdat ze zich te hard moest concentreren op het tellen van de seconden tussen het in- en uitademen of het volgen van instructies op een app. “Ik merkte ook bij vrienden dat ze juist meer stress kregen van de oplossingen die bedoeld waren om hun stress aan te pakken. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn”, zegt Broes.

Tijdens een zoveelste slapeloze nacht kwam ze op het idee een toestel te ontwikkelen dat mensen op een intuïtieve manier helpt bij hun ademhalingsoefeningen. “Doordat de Moonbird, die in je handpalm past, samentrekt en uitzet, kun je het ritme intuïtief volgen. Het lijkt alsof je een diertje in je handen hebt waar je gewoon mee moet meeademen.”

Broes trok met haar broer Michael naar een productontwikkelaar om de Moonbird uit te werken en haalde in 2019 kapitaal op bij familie, vrienden en de incubator imec.istart. “Covid heeft op verschillende vlakken een impact gehad. Enerzijds kwam er meer aandacht voor mentaal welzijn. Mensen beseffen dat gezondheid meer is dan sporten of op je eten letten, wat helpt bij onze missie om mensen bewuster te laten ademen. Maar anderzijds hadden we stockproblemen door de crisis”, zegt Broes.

In anderhalf jaar tijd verkocht Moonbird meer dan 15.000 stuks van het toestel. Broes: “We zijn al actief in Vlaanderen, Nederland en Duitsland, maar staan operationeel klaar om binnenkort de Amerikaanse markt te veroveren. Eerst gaan we onze verkoop internationaal opschalen, daarna willen we ons gepatenteerde product nog verbeteren. Er valt nog heel wat te doen om ademoefeningen toegankelijker te maken.”