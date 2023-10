Leen Segers wordt managing director van ForsVC: ‘Veel mannelijke durfkapitalisten zien nauwelijks vrouwen pitchen’

Leen Segers is de nieuwe managing director van ForsVC, een Belgisch durfkapitaalfonds van 18 miljoen euro dat zich specialiseert in de gamesector. Het fonds is opgericht door gameschool Howest, Cronos Group, Howest-spin-off DAE Studios en BNP Paribas Fortis. De nieuwe rol komt er nadat Segers als eerste Belg werd toegelaten tot Included VC, een exclusief Brits programma om mensen met een meer diverse achtergrond op te leiden tot investeerder. Vrouwen zijn immers nog ondervertegenwoordigd in de teams van durfkapitaalfondsen. “Ik zal met een andere bril naar een ondernemer kijken.”

Voor meer dan een korte vakantie naar Slovenië en surfen in Portugal had Leen Segers geen tijd deze zomer, want ze was druk bezig met studeren, papers schrijven, deadlines en interviews met investeerders. “Ik ben helemaal geen goede surfer, maar het vallen en opstaan is iets wat steevast terugkomt in mijn carrière. Het is een mentale oefening om door te zetten. In het water zijn heeft ook iets therapeutisch – zonder horloge, zonder gsm, zonder headset, volledig meegaan in de energie van het water. Ik kom er altijd herboren uit terug.”

Leen Segers was al een jaar bezig om zich om te turnen van ondernemer naar investeerder, toen de Britse organisatie Included VC haar net voor de zomer verkoos uit 2.273 kandidaten als een van de 63 gelukkigen die mochten beginnen aan een VC MBA. Dat is een intensieve opleiding van een kleine vijf maanden tot durfkapitalist. De meeste deelnemers hebben een baan bij een investeringsfonds te pakken nog voordat de opleiding is afgerond. De meeste deelnemers zijn vrouw en de deelnemende mannen hebben een diverse achtergrond. Included VC, gefinancierd door gerenommeerde investeringsfondsen en banken, wil meer diversiteit brengen in de mannelijke en witte wereld van het durfkapitaal.

Segers had er dan een heel parcours als ondernemer op zitten. Ze is lid van de Netlog-maffia, de ex-medewerkers van de Gentse sociaalnetwerksite die later hun eigen start-up begonnen zijn. Zo richtte Segers LucidWeb op. Dat zette ze in 2021 stop om investeerder te worden en zelf iets te doen aan het stuitende gebrek aan diversiteit bij de investeringsfondsen. “Voor Included VC is give give give give and take heel belangrijk”, zegt ze. “Met mijn ngo Women in Immersive Tech heb ik de afgelopen jaren getoond dat ik heel veel kan en wil geven om vrouwen te ondersteunen.” Women in Immersive Tech is een Europees netwerk van duizenden vrouwen die actief zijn in de wereld van virtuele en toegevoegde realiteit.

Included VC is niet erg bekend in België. Wat doet het?

LEEN SEGERS. “De twee vrouwen die Included VC runnen zijn Brits, van Indiase afkomst. Het is een ngo die volledig wordt gefinancierd door de durfkapitaalfondsen die eraan deelnemen. Het idee kwam van die investeerders, die vaak kritiek krijgen omdat de teams enkel bestaan uit mannen. Ook in België zijn de mensen die beslissen waarin wordt geïnvesteerd bijna allemaal witte mannen. Als die fondsen nu een nieuwe investeerder in dienst willen nemen, kunnen ze gaan kijken in de pool mensen die afstuderen bij Included VC. Doordat de investeringsfondsen mee het curriculum van de VC MBA bepalen, hebben de mensen die bij een fonds in dienst worden genomen niet veel onboarding nodig wanneer ze beginnen als investeerder.”

Hoe komt het dat durfkapitaalfondsen geen divers samengestelde teams hebben?

SEGERS. “Durfkapitaal is een woord dat volledig in transitie is. In 2011, toen ik naar Londen ben vertrokken, waren er nog niet zoveel durfkapitalisten in België. Het meest voorkomende profiel is dat van iemand die een software- of hardwarebedrijf heeft verkocht en daardoor miljoenen ter beschikking heeft. Die ondernemers willen iets teruggeven en richten een fonds op. Als durfkapitalist heb je LP’s nodig (limited partner, nvdr), investeerders onder wie rijke vrienden, kennissen en families – vertegenwoordigd door familyoffices – die mee investeren in je fonds. Als de omvang het toelaat, wordt personeel aangeworven, maar voornamelijk juniors met een achtergrond in investeringsbankieren die net afgestudeerd zijn. Als je zoals ik geen significante exit hebt gehad als ondernemer en geen junior meer bent met een puur financieel diploma, raak je heel moeilijk binnen als investeerder in een investeringsbedrijf.”

Waarom is het zo belangrijk dat investeerdersteams divers zijn?

SEGERS. “Het gaat over innovatie en er komt veel buikgevoel aan te pas. Een start-up heeft in het begin nog geen inkomsten. Je hebt dan als fonds nog geen hard bewijs waarop je kunt voortgaan om te investeren. Eigenlijk moeten investeringsmanagers beslissen of ze geloven in dat bedrijf of niet. Daar knelt het schoentje. Omdat ze nu allemaal een beetje dezelfde achtergrond hebben, kunnen ze niet altijd beoordelen welke innovaties morgen relevant zullen zijn voor andere mensen. Een divers team brengt verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven mee. Een recent voorbeeld is de e-bike die flopte (het Nederlandse VanMoof ging deze zomer failliet, nvdr). Volgens Michael Jackson, een internationaal bekende durfkapitalist, werd die fiets te veel ontwikkeld met het oog op durfkapitalisten als klant, en die markt is te klein. Natuurlijk speelden ook andere variabelen mee, zoals de supplychain.

“Je hebt diverse mensen nodig met een andere kijk op innovatie. Als je als mannelijke investeerder heel weinig vrouwen ziet die een bedrijf leiden, is er een kans dat je toch een onbewust vooroordeel hebt. Die mannen zullen zeggen dat ze niet in een vrouw investeren omdat bepaalde verwachtingen niet waren ingelost, maar onbewust geven ze toch, zonder dat ze het zelf beseffen, de voorkeur aan iemand die eruitziet zoals zij. Uit studies blijkt dat portfoliobedrijven een grotere slaagkans hebben met een durfkapitaalfonds met een divers team. Ik denk dat er gewoon heel veel excuses zijn om geen divers team te hebben. Met Included VC hebben fondsen nu een tool om er iets aan te doen.”

LEEN SEGERS “Durfkapitaal is een woord dat volledig in transitie is.” © FOTOGRAFIE KAREL DUERINCKX

Hebt u als ondernemer dat onbewuste vooroordeel ondervonden in onderhandelingen met durfkapitaalfondsen?

SEGERS. “Het is altijd heel moeilijk daar de vinger op te leggen. Je kunt achteraf niet zeggen dat er één bepaalde reden is waarom het niet gelukt is, er zijn verschillende redenen. Spijtig genoeg zien veel mannelijke durfkapitalisten vandaag nauwelijks vrouwen pitchen. Als ze op een pitchevent acht mannen en één vrouw zien, is het onmiddellijk quite the statement om te investeren in die ene vrouw. Investeerders zullen die keuze veel meer moeten verdedigen tegenover partners dan wanneer ze kiezen voor een man.”

Die ene vrouw moet dan eigenlijk veel beter zijn dan die mannen?

SEGERS. “Ja, op elk gebied moet je overperformen. Het is gewoon uitzonderlijk zwaar. Je moet je dubbel bewijzen en dan nog blijven mensen sceptisch. Ik heb heel veel respect voor de vrouwelijke ondernemers in België. Ik ben op dat gebied misschien ook wat naïef geweest. Ik ben bij LucidWeb gestart met een medeoprichter, maar met de steun van de board ben ik als solo founder voortgegaan, ondersteund door een technisch team. Als ik de zoektocht naar een mannelijke CTO of COO (technisch directeur en hoofd product, nvdr) meer prioriteit had gegeven, was het misschien anders gelopen. Maar ook daar kwam ik in de problemen. De profielen die ik toen in België zocht, vonden het logischer samen te werken met een mannelijke CEO. Ook hier speelt het onbewuste vooroordeel.”

Meerdere vrouwelijke ondernemers, uzelf ook, vertelden me dat ze soms gewoon niet gezien worden als ondernemer door mannen. Een man en een vrouw gaan naar een investeerder en die man praat enkel met de andere man en negeert de vrouw.

SEGERS. “Ik heb die ervaring ook gehad. Het probleem is dat het onbewust is. Mocht je die mannen die vraag stellen, dan zouden ze beledigd zijn dat je suggereert dat ze een discriminerende houding hebben. Er is nog veel werk aan de winkel. De reden waarom ik zo gemotiveerd ben om durfkapitalist te worden, is ook omdat ik op een bepaald moment als ondernemer begreep dat ik niet voldoende impact kon hebben. Je bent ten slotte maar met één bedrijf bezig. Als durfkapitalist kun je veel meer impact hebben. Ik weet dat ik met een andere bril naar een ondernemer zal kijken.”

We Are Jane is een fonds voor en door vrouwen, maar het deed nog niet zoveel investeringen.

SEGERS. “Dat is inderdaad een interessant investeringsfonds, meer late stage of private equity. Het kijkt veel minder naar start-ups in de zaaifase. Net daar zit het grootste probleem. Op het moment dat je 1 miljoen euro jaarlijkse recurrente inkomsten draait, heb je veel keuze tussen durfkapitaalfondsen. Als je als diverse ondernemer sterke verkoopcijfers en groei kunt presenteren, zal het onbewuste vooroordeel minder spelen wanneer je beslissingen neemt.”

Het is geen makkelijke tijd om te beginnen als investeerder. Heel wat fondsen houden hun kruit droog of doen enkel vervolginvesteringen. Hoe kijkt u daarnaar?

SEGERS. “Dat is zeker het geval voor durfkapitaalfondsen die zich richten op de groeifase, maar early stage vc’s vinden dat net een ideaal moment om te investeren. Zulke fondsen zien kansen omdat heel veel bedrijven nu een correctere waardering hebben. Ze kunnen tegen betere voorwaarden instappen. Het is vandaag wel belangrijk dat start-ups durfkapitaalfondsen benaderen die actief zijn, nog niet zolang geleden geld hebben opgehaald voor hun fonds en ook kunnen investeren in bedrijven.”

Als investeerder kunt u voortbouwen op de expertise die u als ondernemer opdeed in het metaverse, artificiële intelligentie en Web3. Wat is de link tussen die termen?

SEGERS. “Het metaverse is de volgende generatie van het internet, de transitie van 2D naar 3D. Maar die 3D is niet noodzakelijk iets wat je in een headset moet ervaren. De meeste technologie voor 3D komt uit de gamingsector. Hollywood gebruikt al gametechnologie voor gewone films, je ziet ze gewoon op het scherm in de bioscoop (in juli staakten Hollywood-acteurs onder meer uit angst voor de impact van artificiële intelligentie, nvdr). Er is nu een momentum aan het ontstaan, waardoor verschillende technologieën door een transitie gaan om uiteindelijk te komen tot een 3D-ervaring. Je vindt die 3D-ervaring vandaag al in Roblox en Fortnite, in alle games die veel jongeren dagelijks spelen.

“Web3 wordt er als term aan toegevoegd, omdat bij Web3 decentralisering centraal staat, op basis van blockchaintechnologie. Die decentralisatie hoort ook wel bij de volgende generatie van het internet. Waarom zou het eigenaarschap van iets bij één entiteit moeten liggen?”

Apple bracht in juni met Apple Vision Pro een VR-bril op de markt. Was uw idee met LucidWeb niet om 3D te ontwikkelen zonder dat een VR-bril nodig was?

SEGERS. “Het was een en-enverhaal. Ik geloofde enorm in een ervaring met een headset, maar ik had ook het gevoel dat de mensen nog niet honderd procent klaar waren om impulsief die headset op te zetten. De visie met LucidWeb was mensen via een 360 gradenvideo 3D te doen ervaren op hun desktop of telefoon. Zo zouden ze begrijpen dat ze dat nog beter in een headset zouden ervaren. Toen Apple een paar weken geleden zijn Apple Vision Pro lanceerde, heb ik natuurlijk gekeken. Ik was zelfs nerveus. Ook Apple kiest vandaag voor 360 gradenvideo om het mainstream publiek 3D-headsets te leren kennen. Ik voel me nu bevestigd in de visie die ik had met LucidWeb, maar het is ook wel frustrerend. Sommige investeerders wilden mijn visie niet volgen en hadden veel kritiek op mijn geloof in die 360 gradenvideo als eerste mainstream toepassing. Als je mensen niet kunt overtuigen van je visie, dan stopt het.”

LEEN SEGERS “Als je gelooft in een technologie, moet je vooral door de hypes heen kijken.” © FOTOGRAFIE KAREL DUERINCKX

Door de doorbraak van ChatGPT gaat alle aandacht naar softwarediensten met artificiële intelligentie. Is er nu minder interesse in investeringen voor het metaverse?

SEGERS. “Als er een nieuwe hype is, zal er altijd een community tegen de vorige hype opstaan. Facebook heeft zich net gerebrand naar Meta – een verwijzing naar het metaverse – en dan komt ChatGPT. Als je gelooft in een technologie, moet je vooral door die hypes heen kijken. Heel veel pijnpunten of zaken waar je vroeger softwareontwikkelaars voor nodig had, kunnen nu worden opgelost door deze generatie artificiële intelligentie. Een bedrijf als Meta kan niet achterblijven bij de innovaties die Google en Microsoft aan het doen zijn en zal in zijn communicatie met de aandeelhouders zeker meer focussen op artificiële intelligentie. Maar ik denk dat Meta vooral rustig zal blijven voortbouwen aan waar het mee bezig was. Volgens Meta zal het nog zo’n zeven jaar duren voor het metaverse echt doorbreekt. Ook de eerste versie van de Apple Vision Pro is nog vrij duur en zal nog een paar nieuwe versies krijgen. Ik denk dat we moeten wachten tot 2028 à 2030 voor we de mainstream impact voelen van alle technologie die vandaag in ontwikkeling is.”

Ziet u in België bedrijven die u interessant vindt?

SEGERS. “Als durfkapitalist zal ik zeker kijken naar bedrijven waar gametechnologie een belangrijk onderdeel is van wat ze doen. Dat kunnen gamestudio’s zijn die zich richten op consumenten, maar ook business-to-businessbedrijven. België heeft daarin trouwens unieke mogelijkheden door een school als Howest (dat een gereputeerde gameopleiding aanbiedt, nvdr). De talenten die uit zulke scholen voortkomen, kunnen ook andere producten op de markt zetten dan games. De overheid kijkt nu ook naar gametechnologie, met nieuwe initiatieven als de Flanders Game Hub. Dat we hier zo’n grote gamecommunity hebben, is een grote kans voor Vlaanderen en België. We zetten daar nog te weinig op in. Die talenten zijn de motoren van de gametechnologie die aan de basis ligt van de toekomst van het internet, een mogelijk unieke sector voor Vlaanderen en België, naast bijvoorbeeld cleantech, biotech en fintech. Het is dus van groot belang die talenten hier werkzekerheid en groeimogelijkheden te garanderen door vroege, gerichte investeringen te doen.”