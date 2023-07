Julien De Wit begint als columnist bij Trends: ‘Brug slaan tussen generaties’

Julien De Wit (23) gaat aan de slag als columnist bij Trends. De twintiger is een van de meest geëngageerde en toonaangevende stemmen van zijn generatie, als auteur en als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten. “Ik wil met mijn columns meer begrip scheppen tussen de verschillende generaties”, zegt De Wit.

Lees zijn eerste column hier of in het magazine Trends van 13 juli.

Julien De Wit studeerde rechten en internationale betrekkingen. Als voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) trad hij al vaak op in media, onder meer over de prijzen van studentenkoten en het mentaal welzijn van jongeren. Onlangs riep hij op Kanaal Z, samen met een groep van jongerenvertegenwoordigers, de regeringen van het land op tot betere begrotingen, die meer rekening houden met de toekomstige generaties.

Vanaf deze zomer zal De Wit in Trends zijn blik werpen op de actualiteit: “Ik wil in mijn columns schrijven over waar ik als jonge persoon – stilaan aan het einde van zijn studies en aan het begin van zijn carrière – van wakker lig. Over de dingen die ik zie gebeuren in de samenleving, hoe ik die beleef en waarover ik lees.”

Jeune premier

“Ik ben bijzonder blij dat Julien voor Trends heeft gekozen”, zegt Jan De Meulemeester, chef nieuws van Trends en Kanaal Z. “Hij zit al lang op onze radar en nu stapt hij mee in de hele vernieuwing van Trends en Kanaal Z. Het is een uitzonderlijk verstandige jongeman met bovendien een vlotte pen. Een jeune premier, zoals ze zeggen: aanstormend talent. Een nieuwe, belangrijke speler.”

De Wit heeft al ettelijke opinies en keynotespeeches op zijn naam. Voor de denktank Brussels International Center for Human Rights and Research schrijft hij over thema’s als jeugd, veiligheid, onderwijs en welzijn. In september publiceert hij al zijn tweede boek, een generatieboek bij uitgeverij Ertsberg.

Generatie Z

“Ik kijk reikhalzend uit naar de columns van Julien De Wit”, zegt Danny Reweghs, directeur van Trends Beleggen, “omdat we doorgaans meningen óver generatie Z lezen, maar niet ván de generatie Z. Julien zal op een zeer vlotte en glasheldere manier haar kijk op economie, arbeidsmarkt, politiek en dergelijke weergeven.”

Zonder pretentieus te willen zijn, hoop ik dat iedereen mijn columns een kans geeft. Julien De Wit

Julien De Wit: “Ik wil me niet binden aan een bepaalde invalshoek. Ik denk dat je dan op voorhand je blik al beperkt in plaats van verruimt, wat niet de bedoeling kan zijn. Wel is het logisch dat die invalshoek wellicht anders zal zijn dan de invalshoek van een professional of een journalist met een carrière van veertig jaar op de teller. Noem het een frisse wind. Zonder pretentieus te willen zijn, hoop ik dat iedereen mijn columns een kans geeft.”

‘Mogen we nog hard werken?’

Julien De Wit is een van de allerjongste stemmen in het publieke debat en geeft als geen ander inzage in hoe de aanstormende generatie staat tegenover samenleving, werk en politiek.

In zijn eerste column Generatie Randanimatie grasduint hij door vacatures voor starters en merkt hij dat de eigenlijke jobinhoud tegenwoordig nog moeilijk te achterhalen is, wegens ondergesneeuwd door allerlei beloofde leukigheden, van yogales tot friday night drinks. “Mogen we nog hard werken ook?” vraagt hij zich af.

Samen ben je slimmer

“Daarmee slaat hij meteen nagels met koppen”, zegt Jan De Meulemeester: “Tegelijk legt hij werkgevers uit hoe ze zijn generatie wél moeten aanspreken. Dat is exact in de geest van Trends-Kanaal Z: we laten mensen aan het woord die ook oplossingen aanreiken. Niet alleen klagen, iets waar te veel opiniemakers zich tot beperken, maar ook tonen hoe het beter kan. Zo gaan we er met z’n allen op vooruit. Samen ben je slimmer, zeggen we hier.”



Julien De Wit: “Ik zie voor Trends-Kanaal Z nog heel wat onontgonnen potentieel. Heel veel jongeren worden wat betreft het financiële nieuws aan hun lot overgelaten. Ze belanden dan bij niet al te stichtende influencers allerhande. Degelijke economische berichtgeving op maat van jonge mensen en gebracht in hun taal en naar hun leefwereld: dat is een gat in de markt, lijkt me. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland, met deze week het nieuws dat er een businessradio met een jong doelpubliek van start gaat.”