Het begon met de verkoop van opgezette vlinders en 7.000 euro spaargeld. Drie jaar later beheert Thomas Nouws 24 winkels met ambachtelijke producten en lonkt hij naar het buitenland. “Als ik een managementopleiding had gevolgd, had ik dit misschien nooit gedurfd.”

Soms is hij nog wat verbaasd over hoe snel alles is gegaan, vertelt Thomas Nouws (24). “Vorig jaar heb ik in november en begin december dertien winkels geopend. Dat was bijzonder pittig, dat gaan we niet meer doen.” Maar hij is niet het type om achterover te leunen en te genieten van het succes. Hij houdt ervan te ondernemen, zaken aan te pakken, samen met anderen iets nieuws te starten. Dus werkt hij volop aan de opening van de 25ste Jacob’s Conceptstore, de eerste winkel in Wallonië. Tegen de zomer wil hij ook actief zijn in Parijs. Niet met één winkel, maar meteen op enkele locaties.

Het stond niet in de sterren geschreven dat Nouws een succesvol ondernemer zou worden. Hij studeerde voor muziekleerkracht en in zijn vrije tijd was hij bezig met taxidermie van vlinders. Die verkocht hij op lokale marktjes in Antwerpen. Daar zag hij ook andere ambachtelijke ondernemers hun producten verkopen. “Ik dacht: er zijn ook hele periodes dat we niet verkopen. Dat kan misschien anders.” Hij ronselde kaartjes en gegevens bij andere verkopers, zo kon hij hen makkelijk contacteren als zijn plan voor een conceptstore rijp was.

“Bij de meeste conceptstores heb je hoge huurprijzen en personeelskosten. Bovendien heb je geen controle over de presentatie van je product. Dat wilde ik allemaal anders aanpakken.” Zijn idee: 25 tot 30 makers van ambachtelijke producten krijgen een plek in de winkel, zo blijft de huur laag genoeg. In ruil neemt Nouws een commissie van ongeveer een derde op de verkoop. “Dat lijkt hoog, maar daarmee zijn alle kosten gedekt, van de administratie, de verwarming en de verlichting tot de winkelinrichting, de huur van het pand en de IT.”

Lokale invulling

Hij opende de eerste Jacob’s Conceptstore begin 2020 in de Antwerpse Hoogstraat. De winkel was een instantsucces. “Er kwamen veel toeristen, bijvoorbeeld van de cruiseschepen die aanlegden vlak bij het stadscentrum.” Toen kwam corona. Nouws dreigde zijn spaargeld van 7.000 euro te verliezen. Een webshop bracht soelaas, en hulp van wat vrienden. “Ik heb geleerd dat je tijdens bepaalde periodes tevreden moet leren zijn met iets minder, maar dat het tegelijk een moment is om te werken aan de toekomst. Mijn idee was toen nog het bij één winkel te houden. Maar omdat de mensen met wie ik werkte zich vragen stelden over het huurprincipe, bedacht ik iets anders: iedere deelnemer houdt één keer per maand de winkel open. Dan hoeven ze geen huur te betalen, en je bespaart ook op personeel. Bovendien kun je die ene dag dat je in de winkel bent de stock aanvullen, je vaste klanten uitnodigen, dat soort dingen. Dat werkt fantastisch, en het opende de deur naar nog meer winkels.”

© FRANKY VERDICKT

Ondertussen zijn het er 24. In Antwerpen kwamen er extra winkels op de Meir en in de Stadsfeestzaal. Nouws opende eerst filialen vlak bij Antwerpen, in Sint-Niklaas en Mechelen, maar inmiddels telt de keten ook filialen in Aalst, Kortrijk, Mol en Hasselt. Geen enkele winkel is hetzelfde. “Voor iedere winkel zoeken we een andere, lokale invulling, het liefst met zo veel mogelijk handgemaakte producten. We werken met regiomanagers die op prospectie gaan en potentiële kandidaten zoeken op de sociale media. Vooral Instagram is een dankbare bron, daar zijn veel jonge creatievelingen en ambachtslui te vinden.”

Op die manier creëert hij veel variatie in de winkels. “Juwelen en postkaartjes doen het bijna altijd goed”, weet hij ondertussen. “Maar we hebben ook ondernemers met een iets moeilijker product, zoals linoprints of zeefdrukken. Maar we willen een verkooppunt zijn waar iedereen kan starten, waar iedereen zich thuis voelt, van de student-ondernemer tot de gepensioneerde hobbyist. Het is erg ruim, maar zo trek je ook een breed publiek aan. Mensen komen naar de winkel om dingen te ontdekken.”

Nieuwe panden

Een aangename verrassing is dat de winkels het niet alleen goed doen tijdens de feestperiodes. “Uiteraard is er dan een piek, maar we zijn al bij al redelijk stabiel. Mensen zijn altijd op zoek naar originele cadeautjes en we letten erop dat er ook betaalbare producten zijn, niet alleen dure juwelen. Een gemiddelde kassabon is bij ons 23 euro. We haalden vorig jaar een omzet van 3,5 miljoen euro. Dit jaar mikken we op 7,5 miljoen euro in de bestaande winkels, zonder de nieuwe winkels die nog zullen openen.” Nouws wil nog groeien. “Ik wil dit concept verder uitbouwen en verbreden. In de retail kun je alle kanten uit, er is altijd ruimte voor verbetering. Er is in principe geen plafond voor Jacob’s Conceptstore.”

© FRANKY VERDICKT

Ook al gaat het razendsnel, Nouws werkt zeer gestructureerd. “Ik werk met regioverantwoordelijken die goed kijken welke ondernemers we bij ons verhaal kunnen betrekken. In Parijs heb ik een collega die naar de juiste winkelpanden zoekt. Een andere collega zoekt naar de juiste mix van producten voor de winkels. Voor Parijs hebben we duizend mensen gecontacteerd. Ruim 150 kandidaten hebben we al ontmoet, we hebben toezeggingen van een honderdtal mensen om mee te doen. Zodra we de juiste panden hebben gevonden, kunnen we daar van start gaan. Hopelijk kunnen we deze zomer al de eerste winkel openen.” Na Parijs wil Nouws werk maken van Nederland, maar ook Barcelona, Keulen en Berlijn staan op de radar. “Al hoeven het zeker niet altijd grote ronkende namen te zijn. In Vlaanderen merken we dat winkels in kleine steden als Kortrijk, Mol, Brugge en Herentals het erg goed doen.”

© FRANKY VERDICKT

Herkenbaar design

Nouws werkt verder aan de professionalisering. Een burgerlijk ingenieur-architect, Jan Pirenne, buigt zich over een nieuwe huisstijl met nieuw winkelmeubilair. Het doel is om uitsluitend met Belgische merken en bedrijven samen te werken en zo een herkenbaar design voor de winkels te lanceren.

Ook het kassasysteem en de bijbehorende app worden geoptimaliseerd. Nu krijgen de deelnemers al realtime informatie over wat in de winkel wordt verkocht, zodat ze de cijfers kunnen bijhouden en op tijd de stock aanvullen. Nouws wil extra mogelijkheden implementeren, zoals de winkeldeuren openen met de app. Verder wil hij in een centraal magazijn een winkelopstelling nabootsen, waar hij demonstraties kan geven aan nieuwe ondernemers, die kunnen leren hoe het is om een winkel open te houden, of bijvoorbeeld om mooie geschenkverpakkingen te maken. “Zo bieden we iets extra aan de 650 mensen die al met ons samenwerken.”

Nouws financierde de uitbreidingen tot nu altijd met kleine en kortlopende leningen. Zo maakte hij ook gebruik van het systeem van de Winwinlening, waarmee particulieren aan een startende ondernemer geld lenen en de Vlaamse overheid een extra intrest betaalt. “Dat is een snel systeem, dat kun je in een week regelen.” Maar tegen een investeerder zegt hij zeker niet neen, want dat zou de groei nog kunnen versnellen.

Of Nouws bang is dat het hem boven het hoofd groeit? Niet echt, hij blijft met beide voetjes op de grond. “Ik weet dat ik geen economische achtergrond heb, maar ik denk dat je vooral moet doen, moet durven. Dat is het belangrijkste. Als ik eerst een managementstudie had afgerond en alles tot in de puntjes had becijferd, had ik dit misschien niet gedurfd. Ondertussen heb ik me met voldoende mensen omringd die me helpen, bijvoorbeeld met IT of financiën. Samen met mijn lef en doorzettingsvermogen is dat een goede combinatie.”