De wijze groei van Wisemen, dat voor de tweede keer de FT1000 haalt

Appwise heet voortaan Wisemen, want het digitale bureau ontwikkelt niet alleen apps, maar biedt een totaalpakket aan voor strategie, ontwikkeling en marketing. Snelheid, expertise en bedrijfscultuur zijn de succesfactoren.

Steffen Brans is al van jongs af bezig met technologie. In 2012 studeerde hij aan de Eastern Kentucky University in de Verenigde Staten. “Dat was het jaar van de iPad en de eerste apps op de iPhone.” Terug in België richtte hij Appwise op. Eerst ontwikkelde het vooral apps, daarna evolueerde het naar een digitale totaalpartner voor ontwikkeling, strategie en marketing. Omdat de naam de lading onvoldoende dekte, werd Appwise in februari omgedoopt tot Wisemen.

Onder meer ABB, Elia, BNP Paribas, Center Parcs en Q-Music zijn klant. “Onze klanten zijn zowel start-ups als multinationals die de snelheid van hun ontwikkelingsteams omhoog willen trekken, als kmo’s die de eerste stappen in digitalisering doen”, zegt Brans, die zopas werd verkozen tot Limburgse Ondernemer van het Jaar.

De beste talenten

Vanuit een vierkantshoeve in Diepenbeek werkt Wisemen aan een steile groei. De omzet steeg van van 1,1 miljoen in 2018 naar bijna 6,5 miljoen euro in 2021. Ook het aantal werknemers klom van 15 voltijdse werknemers in 2018 naar ruim 120 in 2023. Dat is zelfs de Britse zakenkrant Financial Times niet ontgaan. Appwise staat voor de tweede keer in de FT1000, de jaarlijkse lijst van snelstgroeiende Europese bedrijven, samen met zeven andere Belgische organisaties. Wisemen onderscheidt zich van zijn concurrenten door een combinatie van snelheid, expertise en bedrijfscultuur. “De eerste zijn, is van belang. We hebben na tien jaar nog altijd een start-upmentaliteit”, legt Brans uit. “Als we iets bouwen, ontwikkelen we zo weinig mogelijk, om die ideeën in een vroeg stadium bij medewerkers en klanten te valideren alvorens ze te realiseren. Zo bouw je een beter product dan als je maanden ontwikkelt en geen idee hebt of het zal aanslaan.”

Daarnaast zet Wisemen in op expertise. “Wij proberen altijd de 10 procent van de beste ontwikkelaars en designers aan te trekken.” Dat lukt aardig. Wisemen merkt niet veel van de krapte op de arbeidsmarkt. “Onze bedrijfscultuur is een van onze troeven.”

Handleiding

Wisemen zet in op zelfsturende teams. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen carrière, maar Wisemen probeert hen zo veel mogelijk te ondersteunen en biedt opleidingstrajecten. “Het gaat niet alleen over de verticale groei naar een leiderschapsrol, maar ook horizontaal, over de domeinen heen.” De 120 medewerkers kennen elkaar goed. Het bedrijf laat iedere medewerker een handleiding schrijven voor zichzelf. “Wij maakten een template met vragen als: hoe spreken we je aan? Hoe ga ik met je om? Wat doe ik om iets van je gedaan te krijgen? Waar droom je van? Het is een manier om je collega beter te leren kennen en na te denken over wie je zelf bent.”

De grootste uitdagingen voor Wisemen zijn de steeds hogere verwachtingen van de klanten en de druk op de loonkosten. “Die moeten we doorrekenen aan de klant, waardoor de verwachtingen nog stijgen. We hebben altijd de ambitie die te overtreffen, maar dat wordt almaar moeilijker.”