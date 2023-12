One Million Club: de digitale assisent van SalesNote

Oprichters van scale-ups die een miljoen euro ophaalden of aan jaarlijkse omzet genereren, behoren tot een select gezelschap. Samen met Scaleup Vlaanderen gaan we in de One Million Club op zoek naar die Vlaamse groei­bedrijven.

Toen Thomas Neirynck bij een consultancybedrijf werkte, merkte hij bij de teams die hij begeleidde vaak hetzelfde patroon. Er zat weinig consistentie in de salesgesprekken die er werden gevoerd. Daardoor bleef potentiële omzet verborgen achter soms weinig zeggende of ontbrekende notities. “Men heeft wel een CRM-systeem (voor het beheer van klantenrelaties, nvdr), maar iedereen houdt daar informatie op een andere manier in bij, áls er al iets wordt genoteerd”, zegt Neirynck.



In 2021 lanceerde hij samen met een medeoprichter de virtuele assistent SalesNote, maar toen die vennoot even later met de broncode vertrok, moest ­Neirynck terug naar de teken­tafel. Samen met een nieuwe medeop­richter, Koen Victor, lanceerde hij een geüpdatete versie, die salesgesprekken en klanteninteracties analyseert en concrete tips geeft. Op basis van het gesprek is er een automatische berekening van de slaagkans en input voor het coachingtraject van de vertegenwoordiger.

“Zoals onze naam doet vermoeden, zijn we begonnen met een sterke focus op sales, maar intussen gebruiken banken en verzekeraars onze tool bijvoorbeeld voor relatiebeheer. In de toekomst willen we nog meer op andere sectoren focussen en internationaliseren. Bedrijven als Europ Assistance gebruiken onze tool bijvoorbeeld eerst in België, maar willen die daarna ook in andere landen uitrollen”, zegt Neirynck.



Groeien in het buitenland kan het team van zes dankzij een eerste kapitaalronde bij busi­ness­­angels. Neirynck: “De opstartfase was even zoeken, en het is niet altijd makkelijk de visie die in je hoofd zit met de buiten­wereld te delen. Aanvankelijk dachten sommigen dat het moeilijk zou zijn hier een business rond te bouwen, maar intussen zijn we een paar stappen verder en heeft SalesNote zijn nut bewezen.”