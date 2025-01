In Las Vegas kwamen tussen 7 en 9 januari zo’n 150.000 mensen bijeen voor de jaarlijkse Consumer Electronics Show. Tijdens dat walhalla van de techwereld konden ze ontdekken hoe we de komende jaren met technologie zullen omgaan. Het antwoord ligt voor de hand: artificiële intelligentie (AI) zal ons leven nog meer bepalen.

De Michelob Ultra Arena is een van de vele stadions in Las Vegas waar wereldsterren als Katy Perry en Ozzy Osbourne neerstrijken om duizenden mensen te entertainen. Ook op 6 januari zaten mensen urenlang op de grond te wachten om hun halfgod te zien, al stond die avond een atypisch icoon op het podium. Jensen Huang, de oprichter en CEO van Nvidia, gaf er de openingsspeech van CES.

Dat uitgerekend Huang de technologiebeurs mocht aftrappen, is geen toeval. De Taiwanees-Amerikaanse zakenman heeft er een boerenjaar opzitten. De aandelenkoers van Nvidia steeg met meer dan 150 procent en het bedrijf is intussen 3,4 biljoen dollar waard. Die koersexplosie is te danken aan de stijgende vraag naar hardware om AI-toepassingen op te laten draaien. In zijn keynotespeech vertelde Huang dat AI goed patronen kan zoeken in tekst en beeld, maar dat het nu essentieel is die informatie om te kunnen zetten in fysieke handelingen waar robots mee aan de slag kunnen. Daarnaast presenteerde Nvidia ook de videokaarten van de nieuwe GeForce RTX 50-serie.

Gimmicks

De editie van 2025 laat zich, net als vorig jaar, samenvatten als dé AI-hoogmis. Zo konden bezoekers onder andere een kattenbak met AI, een barbecue met AI en een kruidenmolen met AI ontdekken. Die laatste, ontwikkeld door de Israëlische start-up Spicerr, herkent gerechten, om vervolgens de passende selectie aan kruiden te malen.

Het zijn gimmicks waar weinigen op zitten te wachten, maar er doken ook meer relevante toepassingen op. Die waren vooral te vinden in de Venetian Expo, bij de medische techbedrijven. Zo kunnen dokters voortaan nog beter aan robotchirurgie doen, en kunnen elektrische rolstoelen automatisch obstakels herkennen en omzeilen.

Huishoudtoestellen

Ook de grote kleppers, die doorgaans beursstanden van enkele honderden vierkante meters hebben, lieten heel wat nieuwe AI-toepassingen zien. Heel wat van die innovaties draaien rond de televisie. Ze verbeteren niet alleen de kijkervaring, maar zorgen er ook voor dat we het toestel voortaan nog meer kunnen gebruiken als venster op de wereld.

Zo herkennen de nieuwe televisies van LG aan de hand van de stem wie zit te kijken, om de gebruikerservaring daarop af te stemmen. Google wil artificiële intelligentie gebruiken om nieuws samen te vatten en dat vervolgens op het Google TV-platform te publiceren. Hisense en TCL werken aan technologie die nagaat wanneer je in de buurt van je televisie komt, om relevante informatie over het weer en je dag te tonen.

‘Als je een product of dienst lanceert en je wilt internationale aandacht, dan is CES dé plek om zowel Azië, Europa als Amerika te bereiken’ Wim Sohier, Flanders Investment & Trade

Nog interessanter is de manier waarop slimme huishoudtoestellen meer zullen samenwerken. Fabrikanten vermelden op hun beursstand nadrukkelijk dat hun innovaties compatibel zijn met Matter, de universele taal waarmee slimme producten van verschillende merken met elkaar kunnen communiceren.

Grote bedrijven creëren hun eigen ecosysteem. Zo pakte het Zuid-Koreaanse Samsung op CES uit met een toekomstbeeld waarin alle toestellen in huis één geheel vormen. Zit je in de woonkamer en wil je de oven voorverwarmen? Geen probleem, zeg het tegen je robotstofzuiger en de oven schiet aan. Via de 9 inch-schermen op je toestellen kan je voortaan ook andere toestellen aansturen en opvolgen. Belt iemand aan terwijl je de was staat te doen? Dan stuurt je slimme Ring-deurbel het signaal door naar je wasmachine, zodat je op dat scherm kan kijken wie voor de deur staat. Het is een blik op een ideaalbeeld dat CES ons al decennialang voorschotelt: een wereld waarin alles efficiënter verloopt.

X

Heel wat andere grote namen tekenden present voor CES. Een van hen was Linda Yaccarino. De CEO van het sociaal netwerk X probeerde het publiek te overtuigen dat het wel relevant is te adverteren op het voormalige Twitter. Ze ging dieper in op de beslissing van Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, het bedrijf boven Facebook, om een einde te maken aan zijn samenwerking met de factcheckteams voor Facebook en Instagram. “Hoe cool is dat? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we elkaar verantwoordelijk houden”, zei Linda Yaccarino.

Toch zijn de keynotes uiteindelijk maar een evenement in de marge van CES. Het kloppende hart is de vakbeurs met meer dan 4.000 bedrijven uit alle hoeken van de wereld. “Naast de honderdduizend bezoekers zijn er ook 3.500 journalisten aanwezig. Als je een product of dienst lanceert en je wilt internationale aandacht, dan is dit dé plek om zowel Azië, Europa als Amerika te bereiken”, zegt Wim Sohier, Science & Technology Counselor bij Flanders Investment & Trade. “Onze grootste techbedrijven, zoals Barco, zijn hier echter niet aanwezig. Dat zegt iets over onze economie. We hebben weinig techbedrijven die op eindconsumenten gericht zijn.”

MOONBIRD Het Antwerpse bedrijf trok voor het tweede jaar op rij naar CES.

Moonbird

Een twintigtal Belgische techbedrijven, waarvan het grootste deel Waals, was aanwezig op de beurs. Daarmee doen we het verhoudingsgewijs minder goed dan onze buurlanden Nederland en Frankrijk, die respectievelijk 60 en 170 bedrijven stuurden.

Het Antwerpse Moonbird, dat een toestel ontwikkelt waarmee mensen op een intuïtieve wijze bewust en rustig leren ademen, trok voor het tweede jaar op rij naar CES. “We hebben hier vorig jaar ons eerste product in Amerika gelanceerd, en presenteren deze week onze Moonbird Buddy, die voor kinderen bedoeld is”, zegt oprichter Michael Broes.