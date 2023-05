Covess geeft waterstof een duwtje: ‘Eindelijk staan we voor onze grote doorbraak’

Acht jaar lang sleutelde de tankspecialist Covess aan een nieuw type drukvat, dat een sleutelrol kan vervullen in de doorbraak van waterstof als alternatieve energie. “De wereld droomt al meer dan 25 jaar van dat type tanks”, zegt CEO Tony Vanswijgenshoven. Bovendien is de tank oersterk, gaat hij moeiteloos decennialang mee en is hij ook nog eens voor 100 procent recycleerbaar.

Als expert in composietdrukvaten produceert Covess sinds 2001 thermoplastische expansietanks en op maat gemaakte cilinders die alle soorten vloeistoffen en gassen bij elke druk en temperatuur kunnen bevatten. Vandaag zet het bedrijf in op een nieuw waterstofdrukvat, dat het zelf heeft ontwikkeld. “Acht jaar geleden demonstreerden we daar een eerste prototype van op de JEC World, een internationale vakbeurs voor compositiematerialen in Parijs”, vertelt Tony Vanswijgenshoven, de oprichter en CEO van Covess.

“Toen Air Liquide onze cilindertank ontdekte en er laaiend enthousiast op reageerde, wisten we dat we goud in handen hadden”, herinnert hij zich. De Franse multinational investeerde 10 miljoen euro in de ontwikkeling en bood Covess toegang tot zijn laboratoria. Drie experts van Air Liquide waren permanent beschikbaar voor de ontwikkeling van de tank. Covess verhuisde zijn productie van watertanks via een licentie naar Frankrijk. De leegstaande fabriek in België kwam zo beschikbaar voor het zevenkoppige onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Covess. “Daar hebben we de voorbije acht jaar ons waterstofdrukvat geperfectioneerd. De bouw van elk nieuw prototype vereiste telkens dat we een bijgestuurd of zelfs een compleet nieuwe assemblagemachine moesten ontwerpen”, vertelt Tony Vanswijgenshoven. “We hebben die machine 27 keer moeten wijzigen om te staan waar we nu staan.”

Wat is er zo speciaal aan de tank van Covess? Het is ’s werelds eerste type V-thermoplasttank, die na gebruik 100 procent recycleerbaar is. “In de begindagen werden tanks volledig uit staal gemaakt”, legt Tony Vanswijgenshoven uit. “Bij types II tot IV werd dat staal systematisch vervangen door kunststofvezels, waardoor de tanks almaar lichter en slijtvaster, maar ook duurder werden. Na hun gemiddelde levenscyclus van 15 tot 25 jaar is geen enkele van die tanks recycleerbaar.” Dat is de ultralichte type V-tank van Covess wel. Door de gebruikte carbonvezels kan die na zijn gebruiksperiode volgens de principes van de circulaire economie integraal hersmolten worden. Daarna kan het materiaal opnieuw als grondstof dienen voor de constructie van andere producten.

Bovendien is de tank oersterk. Hij is bestand tegen een ultrahoge werkdruk tot 1.000 bar en gaat moeiteloos decennialang mee. In een proefopstelling heeft Covess de tank 1,8 miljoen keer gevuld en geleegd, en zelfs na dat intensieve gebruik waren er geen tekenen van slijtage meetbaar. “De wereld droomt al meer dan 25 jaar van dat type tanks. Dat bleek nogmaals toen we begin dit jaar op de Hyvolution-waterstofbeurs stonden”, zegt Tony Vanswijgenshoven. “Daar zijn verschillende bedrijven wakker geschoten, toen ze onze tank en het potentieel ervan onder ogen kregen. Wij zijn er als eerste in geslaagd dit concept, waar verschillende universiteiten en bedrijven wereldwijd al jarenlang onderzoek naar verrichten, concreet te maken.”

Proeforder

Covess heeft zijn eerste grote bestelling, een proeforder ter waarde van 10 miljoen euro, binnen. Tegen de zomer van 2024 zal het de eerste stuks van zijn waterstofdrukvat produceren en opleveren, in opdracht van een Nederlandse producent van windturbines. Die wil de opslagtanks gebruiken in combinatie met een elektrolysetoestel voor de productie en de opslag van groene waterstof. Die volle tanks kunnen met trucks, per spoor of per schip worden getransporteerd naar waterstoftankstations of werven in de Benelux.

Als dat allemaal slaagt en iedereen tevreden is over de kwaliteit, mag Covess het order vijfentwintig maal herhalen. Tegen 2030 zou het Belgische bedrijf dan voor 250 miljoen euro aan waterstoftanks hebben gebouwd. Daartoe wordt momenteel hard gewerkt aan de uitbouw van de fabriek in Sint-Truiden, waar de eerste commerciële productielijn zal worden gerealiseerd. De bouw van één tank neemt in een semi-geautomatiseerde setting ongeveer 10 uur in beslag. Covess streeft uiteindelijk naar een complete automatisatie, om die productietijd te verkorten.

Air Liquide

“Het is niet zo dat Air Liquide onze uitvinding door het toekennen van zijn ontwikkelingsbudget en expertise heeft overgekocht, of er door die investering mede-eigenaar van is geworden”, benadrukt Tony Vanswijgenshoven. “Het had dat wel graag gewild (lacht). Zeven octrooien van deze tank zijn en blijven van ons. Drie octrooien delen we fiftyfifty met Air Liquide. Wel krijgt Air Liquide een klein maar fair percentage op de verkoop.”

Het contract met Air Liquide laat Covess bovenal toe vrij te leveren aan om het even welke partij. “Dat is maar goed ook, want we zitten niet te wachten op wurgende prijsafspraken die een wereldspeler als Air Liquide ons zou kunnen opleggen, mochten we alleen aan hen mogen leveren”, zegt Vanswijgenshoven. Zijn bedrijf werkt dan ook volop offertes uit voor andere geïnteresseerde partijen en er lopen onderhandelingen met investeringsgroepen.

Twintig jaar jonger

“Standaard heeft de tank van het bedrijf een waterstofopslagcapaciteit van 400 liter, maar er is nu ook een organisatie die vraagt of we een versie van 10.000 liter kunnen bouwen”, zegt Tony Vanswijgenshoven. “Hoe dan ook is het mogelijk de tanks in serie, als een soort batterij, aan elkaar te koppelen, om de opslagcapaciteit te vergroten.” Daarnaast is Covess voor diverse grote automerken gestart met proeven voor de ontwikkeling van waterstoftanks voor personenwagens en trucks.

“Dit project heeft ondertussen 25 miljoen euro gekost”, besluit Tony Vanswijgenshoven. “We staan acht jaar na de opstart nu eindelijk voor onze grote doorbraak. Het is dus zeker meer dan de moeite geweest. Het enige jammere is dat ik vandaag 65 jaar ben. Ik zou graag twintig jaar jonger willen zijn. Maar goed, ik combineer het enthousiasme van een start-up met de ervaring van een industrieveteraan” (lacht).