Back in Use ‘wil de referentiewebshop voor hergebruikte IT-apparatuur worden’

Out of Use timmert al bijna vijftien jaar aan de weg van het hergebruik en de recyclage van elek­tronische apparatuur, batterijen en zonnepanelen. Vorige maand lanceerde het met Back in Use een nieuw verkoopplatform waar iedereen ­terecht kan voor tweedehands IT-materiaal, mét ­garantie. “Het is het sluitstuk van de circulariteit in IT”, ­zeggen Mark en Yannick Adriaenssens.

“Met Back in Use willen we de referentiewebshop voor ­hergebruikte IT-apparatuur worden”, zegt Mark Adriaenssens, de oprichter en general manager van het moederbedrijf Out of Use. “Door laptops, desktops, monitoren, smartphones en andere apparatuur een tweede leven te geven, dragen we bij aan de vermindering van de berg elektronisch afval. We verlagen bovendien de druk op het gebruik van kostbare grondstoffen. Ook de klant vaart er wel bij, want hij kan hoogwaardige IT-­apparatuur kopen tegen een veel lagere prijs.”

Cruciaal voor het succes van het verkoopplatform is het vertrouwen van de klanten. “We geven daarom een standaardgarantie van één jaar, maar langer is ook mogelijk”, benadrukt Yannick Adriaenssens, de COO van Out of Use. “Wij kunnen dat, omdat we al onze producten nauwgezet controleren, testen en hygiënisch reinigen, zodat ze aan de hoogste normen voldoen. Vooraleer een refurbished smartphone op de markt komt, doen we maar liefst 72 testen. Voor het verwijderen van de data maken we gebruik van gecertificeerde software.”

Duurzaamheid in al haar facetten

Mark Adriaenssens is al meer dan 25 jaar actief in de wereld van het hergebruik en de recyclage van elektronische apparatuur. Het begon in 1998 met een advertentie in de krant. “Indaver en het toenmalige Van Gansewinkel wilden in ons land beginnen met de ontmanteling van wit- en bruingoed. Het was echt pionierswerk, want Recupel zag pas twee jaar later het levenslicht. Ik kreeg de baan en met AppaRec hebben we duizenden koelkasten en televisies verwerkt. Op het hoogtepunt werkten er 120 mensen.”

In 2009 was het tijd voor iets anders en richtte Mark Adriaenssens Out of Use op. “Voor de bedrijfswereld bestond toen niet meteen een adequate oplossing voor het afgedankte IT-materiaal”, legt de ingenieur uit. “Aan die vraag voldoen we sindsdien met Out of Use. Onze dienstverlening gaat heel breed: van het ophalen, verpakken en transporteren van het materiaal tot het maximaliseren van de waarde. Door de jaren heen is de focus steeds meer verschoven van recyclage naar hergebruik. Recyclage is de laatste stap, we mikken eerst op het maximale her­gebruik van het materiaal. In die visie is de webshop Back in Use het sluitstuk daarvan. Toestellen van onze klanten worden na een grondige ­revisie weer verkocht, aan hun eigen personeel of op de b2c-markt.”

“Wat onze klanten heel erg waarderen, is dat we niet aan cherrypicking doen, maar het totale pakket overnemen. Daar zitten ook al eens waardeloze toestellen en materialen tussen, waarvoor we ook een oplossing zoeken”, aldus Yannick Adriaenssens.

‘Door de jaren heen is de focus steeds meer verschoven van recyclage naar hergebruik’

Out of Use mikt op duurzaamheid in al haar facetten. Zo werkt het bedrijf samen met dertien sociale instellingen voor de demontage van de apparatuur. Een eenvoudige ingreep, zoals het afknippen van de stekkers van de kabels, verhoogt meteen de recycleerbaarheid. Daarnaast is er een partnerschap met verenigingen zoals Natuurpunt. Yannick Adriaenssens: “Onze klanten kunnen kiezen wat ze met de opbrengst doen. Zo kunnen ze het bedrag schenken aan Natuurpunt. Vorige maand hebben we in Kontich de 100.000ste boom geplant. Dat is altijd een gezellige bijeenkomst, want vaak komen onze ­klanten en medewerkers, samen met hun familie, een handje toesteken.”

Innovatief concept

Het verhaal van Out of Use begon met IT-materiaal, maar intussen is de dienstverlening ruimer. De familie Adriaenssens is samen met onder meer de sectorfederatie Febelauto ook actief in het hergebruik van batterijen van elektrische voertuigen. Dat doet het onder de nieuwe vennootschap Watt4Ever. “De batterijen van hybride en elektrische voertuigen bestaan uit een aantal modules. We halen die eruit en testen die uitvoerig, waarna we de herbruikbare modules samenvoegen tot hoogwaardige energie­opslagsystemen van 100 kilowatt tot meer dan 1,5 megawatt. De winst is dubbel: door het hergebruik van de batterijen vermijden we tonnen afval, terwijl de energieopslagsystemen een boost geven aan de efficiëntie van zonnepanelen”, legt Mark Adriaenssens uit. Vorig jaar viel het innovatieve bedrijfsconcept in de prijzen. De werkgeversorganisatie VBO bekroonde Watt4Ever met de Belgian Business Award for Environment.

Sinds kort heeft Out of Use zich ook op het hergebruik en de recyclage van zonne­panelen gestort. “Die panelen hebben een levensduur van zowat acht tot tien jaar. De zonnepanelen van de nieuwste generatie zijn een pak performanter, waardoor het voor de bedrijfswereld economisch interessant is de oude installatie te vernieuwen”, zegt Yannick Adriaenssens. “Als pioniers komen we daar op onontgonnen terrein. Zullen we een afzetmarkt vinden voor de oude zonnepanelen? Het is allesbehalve zeker dat er een rendabel model inzit, maar we willen het wel proberen. ‘Giving purpose’ is niet voor niets onze slogan.”

Internationale plannen

Anno 2023 is Out of Use goed voor een omzet van 3,2 miljoen euro en een tewerkstelling van zo’n dertig medewerkers. Maar de familie koestert nog heel wat plannen. “Elke dag dienen zich nieuwe kansen aan”, zegt Mark Adriaenssens. “Zo geldt er een strenge vergunningsplicht voor de stockage van batterijen. Met Out of Use beschikken we over alle noodzakelijke toelatingen, maar niet alle bedrijven hebben die. Vanuit de markt krijgen we nu continu de vraag om ook de stockage van nieuwe batterijen te verzorgen.”

Maar de grootste kansen liggen in het buitenland. Vanuit het hoofdkwartier in Beringen heeft Out of Use al stapjes op het internationale toneel gezet met enkele specifieke activiteiten, zoals datavernietiging en de ontmanteling van datacenters. Momenteel werkt de familie volop aan een strategische denkoefening om de activiteiten uit te ­breiden naar het buitenland. “Ons concept, onze branding, onze backoffice, alles staat op punt, waardoor we geen schrik hebben om from scratch op een nieuwe markt actief te worden. Maar de snelste weg is zonder twijfel dat te doen via overnames. We richten onze blik in eerste instantie op de buurlanden”, zegt Yannick Adriaenssens.

Zowel vader als zoon beseft dat die snelle expansie ook risico’s inhoudt. “We moeten erover waken dat onze groei op een gezonde, robuuste manier gebeurt, zowel ­financieel als operationeel. Op een bepaald moment gaan we bepaalde aspecten moeten loslaten en taken moeten delegeren aan ­mensen die daarvoor beter geplaatst zijn. We beseffen dat maar al te goed. We zijn dan ook volop bezig met de versterking van ons team. We kijken momenteel uit naar onafhankelijke ­be­stuurders”, aldus Mark Adriaenssens. “We kijken daarbij niet alleen naar de knowhow en het netwerk. Het allerbelangrijkste is dat er een culturele match is. Out of Use moet zijn DNA kunnen behouden.” z