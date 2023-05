Advocatenkantoor Four & Five denkt mee met de ondernemer

Eerst luisteren en dan pas praten, veel kennis over technologie, en denken én werken als een startende ondernemer. Dat is het recept waarmee advocate Anneleen Vander Elstraeten haar kantoor Four & Five in iets meer dan vijf jaar heeft uitgebouwd tot een spil in de Vlaamse techwereld. “Wij werken in een heel divers en aantrekkelijk ecosysteem.”

Eén ochtendlijke koffie. Daaruit put Anneleen Vander Elstraeten voldoende energie om er een hele dag tegenaan te kunnen. “Blijkbaar heeft cafeïne dat effect op mij, ik heb er niet veel van nodig”, zegt de advocate en managing partner van Four & Five, het kantoor dat ze in 2018 als 34-jarige is begonnen en ondertussen ruim dertig medewerkers telt. Ze spreekt vol enthousiasme over de wereld van tech- en groeibedrijven, waar ze zich voornamelijk in begeeft. Een contract is voor Vander Elstraeten niet zomaar een contract, het is een afspraak over hoe de wereld er morgen kan uitzien. “Als je je elke dag mag bezighouden met de juridische aspecten van de blockchain, artificiële intelligentie en het internet der dingen, is dat fantastisch.”

Je kunt samenzitten en naar een oplossing zoeken. Daar hoef je niet eerst een advies van 10.000 euro voor te schrijven

De interesse voor technologie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Als student was Vander Elstraeten sterk in wiskunde en wetenschappen. Toen ze een studie moest kiezen, twijfelde ze tussen burgerlijk ingenieur en rechten. Het werd dat laatste, met een specialisatie in vennootschapsrecht, maar als bij toeval kwam de technologie opnieuw op haar pad. Het kantoor waar ze werkte, begeleidde de kapitaalronde van de financiëlesoftwarespecialist Clear2Pay van Jürgen Ingels en Michel Akkermans. Omdat er niet echt iemand met voldoende juridische kennis aan boord was, vroeg haar baas haar om Clear2Pay vanuit het kantoor zes maanden te begeleiden. Het werden zes jaar.

“Ik heb nooit de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt, maar ik heb in die zes jaar wel gezien dat de advocatuur traditioneel te ver afstaat van hoe een ondernemer kijkt naar de realiteit. Ja, je moet mee een goede overnameovereenkomst schrijven, dat spreekt voor zich. Maar hoe ga je om met honderd nieuwe collega’s? Hoe bereid je je tijdens overnamegesprekken al voor op de integratie? Daar denkt de ondernemer aan en daar moet je als advocaat dus mee over nadenken.” Ze geeft een voorbeeld: advocaten hebben soms de neiging lange mails te tikken. Zeven pagina’s vol vragen en veronderstellingen, en aan het einde is dan de conclusie: wat u vraagt, kan niet. “Je had ook je telefoon kunnen nemen om dat te zeggen en vragen om samen te zitten en naar een oplossing te zoeken. Daar hoef je niet eerst een advies van 10.000 euro voor te schrijven.” Dat leerde ze van Ingels en Akkermans.

Daarnaast leerde ze alles over contracten opstellen in de wereld van tech- en groeibedrijven. “Ik heb geen businessschool gevolgd, maar die zes jaar waren mijn ondernemersopleiding. Ik heb geleerd hoe ondernemers werken. Ik heb geleerd over verkoop en hr, over hoe je mensen motiveert, hoe je een goede bedrijfscultuur uitbouwt. Dat heeft me allemaal mee geïnspireerd om mijn eigen kantoor te beginnen, dat we proberen te runnen als een scale-up.”

Goede voorbereiding

Je eigen kantoor leiden als een bedrijf. Op een strategisch niveau meedenken met de ondernemers en met de managers van de bedrijven in je portefeuille. En beschikken over een degelijke expertise over de techwereld. Dat zijn volgens Vander Elstraeten de drie elementen die van Four & Five een succesvol kantoor maken. Is die technologische kennis echt nodig om een contract op te stellen? “De contracten regelen de afspraken tussen klanten, ze waarborgen wat mogelijk is. Dan moet je op de hoogte zijn van wat kan en niet kan, dan moet je het vakjargon onder de knie hebben. Je hebt die technische kennis absoluut nodig om juridisch te kunnen adviseren, anders ga je de mist in. Als in een contract bijvoorbeeld niet staat beschreven wie de datamigratie doet bij een project, dan heeft de technologieverkoper een groot probleem. Een kantoor dat gespecialiseerd is in vastgoed, weet dat een plaatsbeschrijving cruciaal is. Bij technologie zijn er ook van die vaste gebruiken, die je moet kennen om te kunnen adviseren. De contracten vormen de afspraken waarmee techbedrijven hun geld verdienen. Dan kunnen ze maar beter goed zijn.”

De meest voorkomende reden voor het falen van een start-up is niet de technologie, maar een conflict tussen oprichters

Ook in stijl proberen Vander Elstraeten en haar collega’s het verschil te maken. “Onze sterkte zit deels in luisteren. Uiteraard moet je op een bepaald moment het woord nemen, maar als je eerst luistert, het dossier leert kennen, de tegenpartij eerst laat praten, dan weet je beter hoe het ervoor staat. Zorg voor een heel goede voorbereiding. Advocaten hebben soms de neiging te bogen op hun ervaring of retorisch talent, maar je moet altijd goed voorbereid zijn en weten waarover je praat. Ik bijt me vast in een dossier, maar ik zal in een meeting nooit agressief overkomen. Terwijl er advocaten zijn die denken dat arrogantie of agressiviteit een middel is om competentie uit te stralen, maar dat is het niet. Vergeet niet, die mensen moeten straks samenwerken, ze hebben geen enkele baat bij getrokken messen.”

Struikelblokken

Daarnaast is er ook een investeringspoot. Four & Five begeleidt techbedrijven, start-ups en scale-ups in hun zoektocht naar vers geld. Dat is de afgelopen jaren niet eenvoudiger geworden. Vandaar dat Vander Elstraeten erop hamert zo snel mogelijk een goede advocaat in de arm te nemen. Dat kan veel problemen voorkomen. “De meest voorkomende reden voor het falen van een start-up is niet de technologie, maar een conflict tussen oprichters. Omdat er geen aandeelhoudersovereenkomst is, geen duidelijke afspraken van wie wat doet. Als dat niet op papier staat, is je start-up een doodgeboren kind. Ik vind het nog elke keer verbazingwekkend dat mensen niet durven uit te spreken wat ze van elkaar verwachten. Ze denken dat hun vriend die kan ontwerpen dat wel zal doen. Dat staat dan op een bierkaartje, maar als je niet vastlegt hoeveel dagen je aan iets gaat werken, loopt het al mis.”

Een tweede struikelblok is alles wat met intellectuele eigendom heeft te maken. Creatievelingen gaan er in hun enthousiasme aan voorbij dat het intellectuele eigendom van een concept bij hun huidige werkgever kan zitten, of bij een universiteit. “Ook daar komen problemen van. De kosten voor een advocaat moet je verrekenen in je businessplan. Het juridische deel van een investeringsdossier wordt te vaak over het hoofd gezien. Als het bij de start niet goed zit, als je drie aandeelhouders hebt die niets meer met het bedrijf te maken hebben, maar ook niet willen verkopen, haakt een potentiële investeerder af.”

Anneleen Vander Elstraeten pleit ook voor een goede focus op de omzet. “Er was een tijd dat het makkelijker was om 5 miljoen op te halen bij een investeerder dan om 5 miljoen omzet te draaien, maar investeerders zijn voorzichtiger geworden. Vandaar het belang van een focus op de omzet. De markt voor technologie is niet weg, de vraag naar goede oplossingen blijft. Daarom ben ik positief gestemd. Vandaar ook het belang om over goede, langlopende contracten te onderhandelen met je partners. Dat staat garant voor meer omzet.”

Spontane sollicitaties

Dat ze met Four & Five razendsnel is gegroeid, baart Vander Elstraeten geen zorgen. Integendeel: tegen eind 2024 wil ze veertig medewerkers in dienst hebben. Van de krapte op de arbeidsmarkt heeft ze niet veel last. “We krijgen veel spontane sollicitaties binnen. Wij hebben veel aandacht voor coaching, opleiding, mensen laten doorgroeien. Dat is aantrekkelijk voor jonge mensen. De wereld van technologie is heel divers. Talent is het allerbelangrijkste, je ras, gender of religie doen er niet toe. Het is een fijne internationale omgeving. Daarom heb ik, als vrouw, dit kantoor zo snel kunnen uitbouwen.”