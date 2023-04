4 adviezen van ondernemers aan starters: ‘Dr. House geeft best goede zakelijke raad’

Geen ondernemer bouwt succes op zonder pijn en moeite. Dat toont het boek Brieven aan startende ondernemers. “Zakendoen is geen exacte wetenschap; er komt veel trial & error aan te pas.” Maar als je kunt leren uit de fouten van anderen, helpt het wel.

Ervaren ondernemers schrijven een brief aan startende collega’s. Dat is het concept van het boek Brieven aan startende ondernemers van Frank Hoogendijk, advocaat bij Osborne Clarke en mentor bij Start it @KBC. “Ik wil dat starters door het succes van sommige van hun voorbeelden heen kunnen kijken”, zegt Hoogendijk, die dagelijks start-ups bijstaat. “Achter elk succesverhaal zitten momenten van falen, die vaak bepalend zijn geweest.” We ballen de vele adviezen in het boek samen tot onderstaande vier.

1. Verander als niemand je product koopt

Goed advies is cruciaal voor ondernemers, maar niet elk advies is nuttig, ondervond Elke Jeurissen, de voorzitter van VDAB en inclusive leadership expert: “Negatieve commentaar scheiden van nuttig advies heeft mij altijd enorm vooruitgeholpen. Ik leerde te luisteren naar constructieve kritiek die je vooruithelpt. Je omringen met mensen die je met liefde de waarheid zeggen, is het mooiste cadeau aan jezelf.”

Soms vind je advies op onverwachte plekken, bijvoorbeeld in de ziekenhuisreeks House MD, zegt Bruno Lowagie, de oprichter van het vrijesoftwarebedrijf iText en eigenaar van Cinema Sphinx: “Dr. House zegt: “Wij behandelen. Als hij er beter van wordt, dan heb ik gelijk. Als hij sterft, dan had jij gelijk.” Die slechte medische raad is best goed zakelijk advies. Want wil je weten of je klanten zult vinden voor je product, begin dan zo vlug mogelijk met verkopen. Koopt niemand je product? Dan is dat een belangrijk symptoom. Verander je product. Zoek een andere markt. Kies een andere strategie. Probeer een ander businessmodel.”

Veel mensen vergalopperen zich aan groei, terwijl niet willen groeien ook oké is’ Andreas Creten, oprichter van Madewithlove

2. Het universum beloont moed

Zoals er geen typisch advies bestaat, bestaat ook de typische ondernemer niet. Velen zijn jong en onervaren. Anderen wagen de sprong na een mooie carrière bij een groot bedrijf. Bert Marievoet startte op zijn veertigste: “Als mens neem je elke dag beslissingen die punten markeren op je weg. De meest betekenisvolle punten liggen ver buiten je comfortzone. Het is alsof het universum moedige beslissingen beloont. Hoe ongemakkelijker je je bij een stap voelt, hoe groter de return of groei.”

Trek ondernemerschap door naar je mensen, betoogt Saskia Van Uffelen, manager digital & BeTheChange Agoria. “Geef je mensen de mogelijkheid ideeën te delen zonder angst om neergesabeld te worden. Geef ze de kans zich kwetsbaar op te stellen en iets niet te weten. Geef je teamleden ook de mogelijkheid uit hun comfortzone te komen, bijkomende verantwoordelijkheden op te nemen, te groeien.”

3. Neem ook eens een weekend en vakantie

Het ondernemerschap hoeft ook niet alles op te slorpen. “Doe je het graag? zou de eerste vraag aan ondernemers moeten zijn”, vindt Andreas Creten, oprichter van Madewithlove. “Ik vind het enorm belangrijk dat je de tijd neemt om jezelf te zijn, en je niet laat leiden door de ratrace. Veel mensen vergalopperen zich aan groei, terwijl niet willen groeien ook oké is. Madewithlove bestaat nu vijftien jaar, en ik wil het graag kleinschalig houden. Twintig man is perfect, al zouden we evengoed met vijftig of honderd kunnen zijn.”

“Ondernemers denken vaak dat ze in het weekend en ’s avonds moeten werken. Ik deed dat in het begin ook, maar besefte gelukkig op tijd dat je in zestig uur maar evenveel of zelfs minder gedaan krijgt dan in een normale, efficiënte werkweek. Vandaag werk ik, net als mijn medewerkers, maximaal veertig uur per week. Nog een fout die veel beginnende ondernemers maken, is altijd bereikbaar te willen zijn voor klanten. Dat is nergens voor nodig. Bijna niemand heeft mijn gsm-nummer, mijn laptop gaat zaterdag en zondag zelden open en ik kan makkelijk een paar weken met vakantie gaan. Wij gaan tot het uiterste voor onze klanten en hun projecten, maar dat wil niet zeggen dat we daarvoor persoonlijk tot het uiterste gaan.”

4. Leer uit je fouten

“Het is beter te proberen en misschien te falen, dan te moeten leven met de gedachte ‘had ik toch maar geprobeerd om…’”, vindt Ismaël Ben-Al-Lal, de CEO en oprichter van U2P Group. Volgens Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge en LakeSprings, is falen geen teken van onbekwaamheid: “Een mislukte poging is een leerproces, een beproeving die je sterker maakt. Een eerder mislukte poging kan voor een investeerder zelfs een meerwaarde zijn.”

Ruth Janssens, investment professional: “De negatieve connotatie in rond falen helpt niet.” Uit haar eigen faillissement puurde ze het volgende advies: “Ik zie vaak ondernemers sleutelen aan een idee of zelfs een werkend product waarmee ze nog nooit naar een potentiële klant zijn gegaan. Men denkt snel dat het nog niet goed genoeg is, maar daardoor verlies je veel tijd. Meestal verwacht de markt iets anders en moet je herbeginnen. Ik besliste in 2019 de stekker uit Small Teaser te trekken. De kunst is op het juiste moment die knoop door te hakken.”

Ook Jo Lernout, ex-topman van Lernout & Hauspie, kijkt naar zijn falen: “Ik maakte fouten die je niet mag maken”, schrijft Lernout. “Zo liet ik me vaak al te gemakkelijk meeslepen in het enthousiasme van optimistische wetenschappers of ontwikkelaars. Ik dacht veel te snel dat een bepaalde oplossing of technologie die aan de horizon opdoemt, al bijna werkelijkheid is. Intussen ben ik een stuk wijzer en geduldiger geworden. Als ik jongere bedrijven adviseer, zeg ik vaak dat het realiseren van hun plan twee keer zolang zal duren, twee keer zo duur zal zijn en de helft van de omzet zal opleveren.”

Brieven aan Startende Ondernemers, Frank Hoogendijk, die Keure, 2023.