Ineos vraagt nieuwe vergunning aan

De Britse chemiereus Ineos doet een nieuwe poging om een vergunning te krijgen voor zijn ethaankraker in de Antwerpse haven. Daarvoor is een milieu­onderzoek van 800 pagina’s ­ingediend, zo schrijft De Tijd donderdag.

Ruim twee maanden nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn nieuwe ethaankraker Project One had gekelderd, heeft de Britse chemie­reus Ineos een nieuwe ­vergunning aangevraagd in de ­lopende procedure. “We hopen nu tegen december een vergunning te krijgen. Hoe sneller, hoe beter, want de stilgelegde werf kost ons elke dag handenvol geld”, zegt woordvoerster Nathalie Meert. “Wij hebben alvast ons huiswerk ­gedaan.”

Vernietigingsarrest

In zijn vernietigingsarrest was de Raad voor Vergunningsbetwistingen duidelijk: Ineos had de gevolgen van zijn stikstofuitstoot voor de Brabantse Wal, een natuurgebied net over de Nederlandse grens, onvoldoende onderzocht. De passende beoor­deling toonde niet gedetailleerd genoeg aan dat er geen betekenisvolle impact van stikstof is.

De voorbije maanden werkte het bedrijf rigoureus aan een sluitende passende beoordeling. Een team van milieudeskundigen en biodiversiteitsexperts van het studiebureau Arcadis maakte een rapport van ruim 800 pagina’s, bijna tien keer meer dan de vorige passende beoordeling. Het deed dat niet alleen voor de Brabantse Wal, maar voor alle ­natuurgebieden in Vlaanderen en Nederland waarop de ethaankraker een impact zou kunnen hebben. (Belga)