In cijfers: welke bedrijven boeken de grootste omzet en welke de grootste winsten in België?

De industriële en commerciële bedrijven uit de Trends Top 5000 realiseerden voor het boekjaar 2022 samen een omzet van 968 miljard euro. Pfizer voert het omzetklassement aan.

Dat blijkt uit de nieuwe Trends Top 5000 – dat zijn de 5000 grootste bedrijven in België – die op donderdag 16 november bij Trends Magazine zit.

De stijging met 17,8 % is weliswaar indrukwekkend, maar vloeit hoofdzakelijk voort uit prijsstijgingen, zodat de toegevoegde waarde in 2022 niet meer dan 20 % van de omzet uitmaakt, wat resulteert in een daling van 2 % ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dit is de top tien van het omzetklassement:

Banken en verzekeringen

De nettowinsten (42 miljard) gaan er wel met 3,8 miljard op vooruit, maar de stijging bij één enkele onderneming, KBC Groep, verklaart nagenoeg het volledige verschil. De banksector zag zijn nettowinst van 5,8 naar 9,1 miljard euro stijgen.

Dat is een substantiële, maar deels kunstmatige stijging. Bij KBC Bank namen de ontvangen dividenden met twee miljard euro toe en bij BNP Paribas Fortis met bijna 800 miljoen euro. Euroclear Bank haalde meer dan de helft (597 miljoen euro) van de winst (1.147 miljoen) uit bevroren Russische tegoeden.

Bij de verzekeringen ging het om een stijging van 2,8 naar 3,8 miljard euro.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn tegenover het vorige boekjaar gemiddeld met 6,3 % per uur en 7 % per persoon gestegen. Aangezien verscheidene sectoren echter een jaarlijkse indexering toepassen, kreeg ongeveer een derde van de werknemers in de privésector in januari van dit jaar een loonsverhoging van 11 %, de grootste in decennia.

Die impact zal voor heel wat van onze ondernemingen pas de voorbije kwartalen voelbaar geweest zijn en duidelijk worden in de balansen van boekjaar 2023.

De alarmsignalen van de economie

Trends onderzocht samen met de financieel-economische databank Trends Business Information bijna een half miljoen balansen van 2022. Lees hier de belangrijkste conclusies.