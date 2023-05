Imec werkt samen met drie nieuwe partners om chipproductie te verduurzamen

Het Leuvens onderzoekscentrum imec gaat samenwerken met drie van ’s werelds grootste chipfabrikanten, GlobalFoundries, Samsung Electronics en TSMC, om een duurzamere productie van computerchips mogelijk te maken. Dat heeft imec dinsdag aangekondigd. De samenwerking past binnen het duurzaamheidsprogramma dat imec in 2021 heeft opgestart.

Een studie uit 2021 van Harvard University en Arizona State University wees uit dat bijna 75 procent van de CO2-uitstoot van mobiele toestellen zoals smartphones, laptops en tablets kan worden toegewezen aan de productie ervan. De productie van chips neemt daarvan bijna de helft van de uitstoot voor haar rekening.

Omdat daarom ook in de technologiesector de vraag leeft om processen te verduurzamen, richtte imec het ‘Sustainable Semiconductor Technologies & Systems Program’ (SSTS-programma) op. Bedrijven uit de hele waardeketen, van chipsfabrikanten over designers tot toestelbouwers, worden samengebracht in het duurzaamheidsprogramma, om de industrie beter te informeren over de milieu-impact en die zo veel als mogelijk te verkleinen. Zo zijn technologiereuzen als Amazon, Apple, Microsoft en toeleveranciers als Applied Materials, ASML en Tokyo Electron al ingestapt in het programma.

Nu hebben ook drie van ’s werelds grootste chipfabrikanten zich achter het initiatief geschaard. “Door onze virtuele modellen te benchmarken bij GlobalFoundries, Samsung Electronics en TSMC, kunnen we het energieverbruik, de water- en mineralenconsumptie en de uitstoot van broeikasgassen tijdens de verschillende aspecten van het chipproductieproces nog beter in kaart brengen”, legt Lars-Åke Ragnarsson, programmadirecteur van STSS, uit. “Op langere termijn zal het ons in staat stellen verbeterde processen en technologieoptimalisaties te introduceren.” (Belga)