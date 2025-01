De Belgische ICT-bedrijven, die onder meer actief zijn in hard- en software, telecom en diensten, waren vorig jaar goed voor 71,7 miljard euro omzet en 130.000 jobs. De omzet groeide met slechts 1,9 procent, het laagste cijfer in tien jaar en zelfs minder dan in het coronajaar 2020. De werkgelegenheid ging er 1,3 procent op achteruit, op telecom na in alle subsectoren van de ICT. Dat blijkt uit cijfers van Agoria, de koepelorganisatie van de Belgische technologische industrie, schrijft De Tijd woensdag.

Dat is uitzonderlijk, meent Agoria-CEO Bart Steukers. “In 2014-2023 creëerden we gemiddeld 3.000 jobs per jaar in de sector. Vorig jaar zijn we er 1.750 kwijtgespeeld. Het aantal faillissementen lag niet ver boven het gemiddelde, maar het aantal ver­loren jobs wel”, zegt hij. “2023 was ook al minder goed”, vervolgt hij in de krant. “De sector werd meegetrokken door de moeilijk­heden in de industrie. We zeggen al lang dat de problematiek in de maakindustrie een impact zal hebben op de digitale industrie. Dat begint zich in de cijfers om te zetten.”

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Cijfers uit 2021 leren dat de Bel­gische ICT-sector de meest productieve van de Europese Unie is. “Met 2,3 procent van alle jobs hebben we de voorbije jaren 9 procent van de groei van het bruto binnenlands product in België gerealiseerd”, zegt Steukers. Agoria verwacht beterschap voor de techsector en rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 3,4 procent en min of meer een status quo voor de werkgelegenheid (-0,1 procent).