De productiecapaciteit van hernieuwbare energie is het afgelopen jaar met 50 procent gestegen. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag in een nieuw marktrapport. De toename gaat sneller dan ooit de jongste dertig jaar, klinkt het, “waarmee er een reële kans bestaat dat we de doelstelling van een verdrievoudiging tegen 2030 halen”. Die doelstelling werd op de jongste klimaattop in Dubai vastgelegd.

De productiecapaciteit van hernieuwbare energie steeg in 2023 tot bijna 510 gigawatt (GW) wereldwijd. Drie kwart van de stijging kwam door de installatie van zonnepanelen. Geografisch gebeurde de grootste toename van hernieuwbare energie in China. Daar werden op één jaar evenveel zonnepanelen geïnstalleerd als in de rest van de wereld in 2022. Het aantal windmolens in China groeide met 66 procent. Ook in Europa, de VS en in Brazilië werden recordcijfers opgetekend.

Op basis van het huidige beleid verwacht het IEA dat er in de periode 2023-2028 7.300 GW capaciteit aan hernieuwbare energie zou bijkomen. Tegen 2025 zou hernieuwbare energie belangrijker worden dan steenkool om stroom op te wekken.

Maar toch waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap dat er nog meer nodig is om de doelstelling van de COP28 te halen. Topman Fatih Birol wijst erop dat vooral de opkomende economieën en ontwikkelingslanden achterop hinken. Zij hebben nood aan extra financiering voor het snel opschalen van projecten rond hernieuwbare energie. “Het behalen van de doelstelling zal hiervan afhalen”, zegt hij.