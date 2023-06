Handel met Verenigd Koninkrijk moet herleven door nieuw platform

Gateway²Britain, een “innovatief platform”, moet Vlaamse, en bij uitbreiding Belgische bedrijven, een voorsprong geven in de handel met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit-krimp. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns (CD&V) en federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen, bericht het persagentschap Belga.

In de jaren voor de Brexit was het Verenigd Koninkrijk de vierde handelspartner van Vlaanderen. Zestig procent van de exportactiviteiten van de Vlaamse transport- en logistieksector was gericht op het Verenigd Koninkrijk. Die handel moet nu opnieuw worden vergemakkelijkt, is de redenering. De eerste versie van het digitale platform Gateway²Britain zou tegen het einde van dit jaar operationeel moeten zijn.

Administratieve knoop

“De administratieve knoop van douanecontroles en de daarmee gepaarde kosten zijn erg moeilijk voor onze bedrijven”, zegt Daan De Vlieger, projectcoördinator bij Deloitte. “Maar er zijn oplossingen, zoals een uniforme digitale infrastructuur, die het verschil kunnen maken. Gateway²Britain helpt de formaliteiten vlot uit te voeren. Dat zou Vlaamse exporteurs een competitief voordeel kunnen bieden.”

De resultaten van de voorbereidende studie, die werd uitgevoerd door Deloitte, zouden erg beloftevol zijn. Daarom gaan de Port of Antwerp-Bruges en het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) nu het datadelingsplatform en fysieke servicepunten bouwen.

Na een aarzelende Brexit-start, zou de handel tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk opnieuw hersteld zijn. Het Verenigd Koninkrijk is vandaag de grootste niet-EU handelspartner van Vlaanderen. Maar, de Brexit blijft een impact uitoefenen op Vlaamse bedrijven. Zo is de handel een erg ingewikkeld en ontransparant logistiek en administratief proces met veel stakeholders. Daarnaast is er een veelheid aan private en publieke ICT-systemen in beide landen die gebruik maken van gelijkaardige datasets maar niet interoperationeel zijn.

De korte afstand tot het Verenigd Koninkrijk en het korte tijdsbestek van de overtocht zorgt er volgens experten voor dat het administratieve luik een aanzienlijk groter onderdeel van het totale proces in beslag neemt. Kleinere ondernemingen ontbreekt het vaak aan die specifieke expertise.

“Uniek”

Gateway²Britain is volgens de initiatiefnemers een uniek digitaal systeem, speciaal ontworpen “om de handel met het Verenigd Koninkrijk te versoepelen en te stroomlijnen”. VLAIO ging na hoe digitalisering de formaliteiten kan ondersteunen, VIL en Deloitte hebben de opdracht ondersteund.

“Gateway²Britain is een grensoverschrijdend platform waarop data en digitale documenten door alle partijen in de logistieke keten kunnen worden gedeeld en waardoor transparantie ontstaat in het administratieve proces rond grensformaliteiten”, klinkt het. “Na de succesvolle resultaten van het voortraject, gaat Port of Antwerp Bruges het datadelingsplatform beginnen bouwen.”

Daarnaast komt er via het VIL een fysiek G²B servicepunt, bedoeld om kmo’s te ontzorgen van Brexit-gerelateerde taken. Kmo’s hebben, in tegenstelling tot grotere spelers op de markt, kleinere handelsvolumes en minder kennis van de wetten.

“De uitbouw van dit systeem is nog nooit eerder in de wereld gezien”, zegt minister Brouns. “Met Gateway²Britain overwinnen we niet enkel de gevolgen van Brexit, we stroomlijnen onze volledige internationale handel met het Verenigd Koninkrijk om efficiënter samen te werken met onze volledige logistieke sector.”

Gateway²Britain krijgt financiële steun van de Europese Unie. Ook de Belgische douane speelt een rol bij de uitbouw van het platform, net zoals VLAIO.