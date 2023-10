Halloween doet pompoenteelt in ons land boomen

Door de groeiende populariteit van Halloween is de pompoenteelt in ons land de voorbije jaren fors uitgebreid.

Halloween, het griezelfeest dat jaarlijks op 31 oktober gevierd wordt, heeft de voorbije jaren enorm aan populariteit gewonnen in ons land. Dat is ook te merken aan de pompoenteelt. Dat meldt de landbouwnieuwssite VILT.

Pompoenareaal verdrievoudigd

Uit cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostat blijkt dat het pompoenareaal in België de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd is, van 200 hectare in 2014 tot 700 hectare vorig jaar.

Halloween is daar niet vreemd aan. “Wij zien inderdaad dat er steeds meer vraag is naar grotere pompoenen voor decoratie”, citeert VILT Remie Dewitte, de commercieel directeur van de REO-veiling uit Roeselare, een van de grootste pompoenveilingen van ons land. “We willen daar de komende jaren nog meer op inzetten.”

Diepvriesindustrie

Naast pompoenen bestemd voor decoratie, zitten ook de traditionele eetpompoenen in de lift. De groente wordt niet alleen voor de versmarkt geproduceerd, maar ook voor de industrie. Ruim de helft van de teelt gaat naar de diepvriesindustrie, meldt VILT.

“De uitbreiding van het assortiment kan daarin een rol spelen”, stelt Dewitte. “Naast de traditionele Rouge Vif D’Etampes, een oud Frans ras, zijn er nu tal van alternatieve variëteiten, zoals de Crown Prince, de zoetige spaghettipompoen of de butternutpompoen.”

Een klein deel van de oogst wordt ook gebruikt voor de productie van kleurstoffen, aldus nog VILT.

