Graaf Paul Buysse overleden op 78-jarige leeftijd 

Graaf Paul Buysse is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zondag. De topmanager uit Antwerpen was al een jaar “zwaar ziek”, zegt zijn entourage aan HLN.

Graaf Paul Buysse was een van de meest kleurrijke figuren in de naoorlogse Belgische economie. Hij verwierf de grootste bekendheid als topman van het Britse Vickers (Rolls-Royce) en van het Belgische Bekaert. Hij was ook een vertrouweling van het Belgische koningshuis en koning Filip. De politiek dong verscheidene keren naar zijn hand, maar Buysse bedankte.

Paul Buysse laat een echtgenote en vijf kinderen na. Hij was drie keer getrouwd. Hij kreeg met zijn eerste vrouw een zoon en twee dochters, met zijn tweede vrouw een zoon en een dochter. Hij overleed thuis.