Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wacht het resultaat van een interne audit af alvorens eventuele maatregelen te treffen naar aanleiding van het dure consultancycontract dat de IT-dochter van NMBS aan een Britse vriend van spoorbaas Sophie Dutordoir gaf. Dat antwoordde hij woensdag in de Kamer na een interpellatie van Frank Troosters (Vlaams Belang) en Maria Vindevoghel (PVDA).

Via Het Laatste Nieuws lekte eerder week uit dat de Brit Hamid Aghassi 2.200 euro per dag factureerde om Ypto, de IT-dochter van de NMBS, tussen 2018 en 2020 bij te staan bij de verhuizing van de IT-infrastructuur naar een externe partner. Hij verdiende zo een jaarloon van ongeveer een half miljoen euro. Bovendien is de Brit goed bevriend met NMBS-CEO Sophie Dutordoir en vindt het spoorbedrijf geen documenten terug die kunnen aantonen dat Aghassi de opdracht kreeg via een openbare aanbesteding, wat nochtans verplicht is bij overheidsbedrijven en bij contracten van die omvang. De NMBS is intussen op vraag van Dutordoir een audit gestart.

Voogdijminister Gilkinet kreeg woensdagmiddag vragen van Frank Troosters (Vlaams Belang) en Maria Vindevoghel (PVDA) over de kwestie tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. De Ecolo-vicepremier stelde dat hij het nieuws via de pers had vernomen en dat de raad van bestuur van de NMBS in juni op de hoogte werd gebracht van de opdracht tot interne audit. “Dat lijkt mij de normale en logische gang van zaken”, klonk het.

Geen oordeel

Gilkinet neemt de vragen naar eigen zeggen “zeer ernstig”, maar wil voorlopig geen oordeel kwijt in afwachting van het resultaat van het interne onderzoek. Meer algemeen noemde hij het “niet abnormaal” om een beroep te doen op externe expertise voor bepaalde opdrachten. “Maar dat moet gebeuren volgens de geldende wetgeving en aan correcte tarieven. De NMBS heeft als overheidsbedrijf een voorbeeldrol te vervullen.”

De minister sluit niet uit dat er na de audit maatregelen worden getroffen als dat nodig zou zijn. Meer concreet sprak hij van bijkomende controlemechanismen om na te gaan of externe contracten correct worden toegewezen.

