Uit de oude (plastic) doos: zo is de Tupperware-avond geboren

Het aandeel van Tupperware was maandag in vrije val op Wall Street. In een dag verloor het bijna 49 procent van zijn waarde. De verkoop van keukenartikelen is ingezakt, terwijl Tupperware steeds meer schulden opbouwt. De fabrikant rekent onder meer op een groeiende verkoop tijdens Tupperware-avonden om het tij te keren na de pandemie. Die onderonsjes vormen al van vlak na de Tweede Wereldoorlog de hoeksteen van Tupperwares verkoopstrategie.

Tijdens de coronaperiode was Tupperware zonder twijfel nog een van de grote winnaars op de beurs. De fabrikant van plastic potjes zag zijn aandeel bijna verdriedubbelen in 2020, omdat iedereen aan het koken sloeg. Op restaurant gaan was lang niet mogelijk, of mensen zagen het als onveilig, waardoor ze zelf in de kookpotten roerden met hun nieuwe Tupperware-spatel. Wat restjes? Die kunnen in – jawel – een Tupperware-potje. Tupperware staat al jarenlang voor degelijkheid. Kapotte artikelen worden tot dertig jaar na de aankoop vervangen. Vroeger gold zelfs levenslange garantie.

Slechte papieren

Intussen is de verkoop van de keukenartikelen stevig teruggevallen (-18% op jaarbasis) en zit Tupperware op een schuldenberg 647,5 miljoen euro. Het bedrijf draaide 32,8 miljoen euro verlies in het vierde kwartaal van vorig jaar. 1,24 dollar was het aandeel maandag waard, terwijl het ervoor 2,45 dollar kostte.

Het bedrijf zit al langer in slechte papieren. Het heeft nu financieel adviseurs ingehuurd om bij de beleggers twijfels over de continuïteit weg te nemen, maar dat heeft het omgekeerde effect. Tupperware flirt met het faillissement. De banen van 260 arbeiders in de fabriek in Aalst staan onder druk. Uit onvrede met de situatie legde het personeel vorig jaar kort het werk neer.

Wanneer het bedrijf aan zelfreflectie doet, ziet het voornamelijk een probleem in de beperkte toegankelijkheid van zijn producten wereldwijd. Het zoekt nieuwe verkoopkanalen en kijkt daarvoor naar retail. “In de Verenigde Staten heeft onze eerste grote retailexpansie onze verwachtingen overtroffen”, zei Tupperware-CEO Miguel Fernandez in de mededeling van de kwartaalresultaten van zijn bedrijf. “Nu zijn we gericht op de fase na de pandemie en de directe verkoop via persoonlijke evenementen moet volgens ons weer aanzwengelen.”

De Tupperware-fabriek in Aalst. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Langer houdbaar

Evenementen – de bekende Tupperware-avonden – zijn niet alleen kenmerkend voor de potjesfabrikant, ze vormen bovendien nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal voor het bedrijf. In ons land zijn er daarnaast negentien fysieke winkels. Trends gaf In juli 1995 nog speciale aandacht aan het concept van Tupperware-avonden, dat toen nog volop aan populariteit won. Tupperware speelde met zijn strategie een voortrekkersrol. “De interesse voor de homeparty’s groeit nog steeds, en de omzet blijft stijgen. Het is ook gemakkelijk om thuis een demonstratie te krijgen. Tegenover vijf jaar geleden hebben we het aantal presentatrices bijna verdubbeld van 1.800 tot 3.200”, stelde Bernard Lucas, de toenmalige directeur van Tupperware Belgium, in 1995.

Het idee is vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren in de Verenigde Staten. Dankzij de vacuümwerking van de plastic potjes van Tupperware bleven etenswaren langer vers dan bij de metalen, glazen en porseleinen potten die toen gangbaar waren. Ene Earl Tupper, ingenieur bij Dupont de Nemours, presenteerde de potjes van polyethyleen aan zijn vrouw en die was laaiend enthousiast.

Tupperware-avonden

De potjes werden op de markt gebracht, maar de verkoop kende een wisselend succes. Tupperware lag in ijzerwinkels, die toen al huishoudmateriaal verkochten. Het viel Tupper op dat de potjes alleen goed verkochten in de kleinere winkels waar klanten eerst uitleg kregen over de voordelen ervan.

‘Ze stimuleren elkaar en er zal wel eens iets gekocht worden om de gastvrouw een plezier te doen’ Marina De Vuyst, toenmalige assistent training manager bij Tupperware Belgium

De strategie van Tupperware-avonden is uit die vaststelling ontstaan. Amerikaanse huisvrouwen deden graag mee aan een gezellig kransje onder vriendinnen, waar ze de uitleg kregen over handig keukengerei. In 1961 waaide het concept over naar Europa, en dat had ook de bouw van de fabriek in Aalst als gevolg.

Gezelligheid doet kopen

De gastvrouw- of heer is de belangrijkste schakel in het hele concept, want hij of “zij nodigt de presentatrice uit voor een demonstratie en zorgt ook voor een publiek van familieleden en kennissen”, zei Marina De Vuyst, de toenmalige assistent training manager bij Tupperware Belgium een kleine 28 jaar geleden aan Trends. “De bedoeling is dat de presentatrice gebruikstips geeft, de verkoop volgt in principe vanzelf. Er is geen koopverplichting, want het gaat om service. De mensen kunnen een bestelling plaatsen, die zeven dagen later wordt geleverd.“

Voorts deelt de presentator of presentatrice ook recepten met de gasten, wat opnieuw een verwijzing is naar de dienstverlening die Tupperware geeft. En de gastvrouw- of heer krijgt daarop een percentage op de verkoop boven op nog andere geschenken. Al windt Tupperware er ook geen doekjes om, want de gezellige sfeer doet verkopen, weet het bedrijf. “Ze stimuleren elkaar, en er zal weleens iets gekocht worden om de gastvrouw een plezier te doen”, aldus De Vuyst.

Presentators van een Tupperware-avond staan rechtstreeks met de lokale verdermers in België in contact. “De presentatrices hebben geen eigen voorraad. Ze kopen aan wat de week ervoor besteld is. Wij willen niet dat er een verplichting is om te kopen. Mensen die als presentatrice beginnen, krijgen gratis materiaal mee voor hun eerste party. Op die manier willen we voorkomen dat ze blijven zitten met een grote voorraad van artikelen of van één bepaald artikel. De bestellingen worden een week na de party geleverd en pas zeven dagen later betaald”, legde Bernard Lucas uit.

Veranderde wereld

In 1995 waren Tupperware-avonden nog up and coming, leert het antieke Trends-artikel ons. En dat terwijl het concept toen al meer dan veertig jaar oud was. Intussen is de wereld sterk veranderd. Er zijn nu tal van aanbieders van handige, vaak goedkopere plastic potjes. In tegenstelling tot Tupperware, kan u bij veel van die concurrenten ook online kopen via een webshop. Een eigen online shop heeft Tupperware niet, maar u vindt de artikelen wel via de bekendere online winkels.

Belga Image

Als u daar Tupperware bestelt, is een week wachten bij veel producten nog steeds de norm, precies als bij het artikel in de jaren negentig. Geen enkel product kunt u morgen al aan de voordeur ontvangen. Hebben we in 2023 nog wel een week geduld voor we die ene gekleurde drinkfles in handen krijgen? En recepten die worden inmiddels naar het hoofd gegooid, daar we ze vroeger kregen uit ‘Ons Kookboek’ van de Boerinnenbond, van familie of van de presentator op de Tupperware-avond.

In 2021 gooide Tupperware in Nederland al de handdoek in de ring, al konden producten bij onze noorderburen nog wel via België worden geleverd. Vandaag rommelt het bij Tupperware op een hoger niveau. De problematiek is als die van een plastic potje dat jarenlang trouw dienst doet, tot ooit de dag komt dat het deksel niet meer zo goed past. De vraag is of het bestuur nog tijdig een passende oplossing vindt.

Lees ook: