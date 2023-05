Gentse molybdeenfabriek krijgt investering van 75 miljoen euro

De Gentse molybdeenfabriek Molyet met breidt uit met een nieuwe afdeling, goed voor een investering van 75 miljoen euro. Molymet was al de grootste verwerker in Europa van de essentiële grondstof, maar dat belang neemt nu nog wat toe.

Op een chemieleraar na zullen nog weinig mensen gehoord hebben van het chemisch element molybdeen, of Mo zoals het in de tabel van Mendelejev staat afgekort. Nochtans is het een zwaar metaal dat heel veel toepassingen kent. Het maakt onder meer staal robuuster en hittebestendiger, maar het wordt ook gebruikt in onder meer de schermen van smartphones, windmolens, katalysatoren of vliegtuigturbines.

De grootste molybdeenfabriek van Europa staat in de Gentse haven. Molymet Belgium – het vroegere Sadaci – bestaat al bijna honderd jaar, maar kwam twintig jaar geleden in handen van de Chileense groep Molymet. Dat is de grootste producent wereldwijd van molybdeen, dat vandaag als bijproduct in kopermijnen wordt ontgonnen.

Dat molybdeenconcentraat komt vandaag in Gent toe, waar het door Molymet wordt verwerkt tot molybdeenoxide, in de vorm van poeder of briketten. Vandaag gaan die molybdeenproducten voornamelijk naar staalproducenten, die het bijvoorbeeld verwerken in deurstijlen van auto’s. Tegen eind dit jaar komt daar een nieuw product bij: PurOx of chemisch zuiver molybdeenoxide. Door de hoge graad van zuiverheid kan het in nog veel meer toepassingen worden gebruikt, denk maar aan smartphones en halfgeleiders, zo vertelt CEO van Molymet Belgium Godfried Van Schuylenbergh.

Strategisch belangrijk

Om dat zuiver molybdeen te gaan produceren, bouwde Molymet in Gent een nieuwe fabriek, goed voor een investering van 75 miljoen euro. Momenteel zit de fabriek in een opstartfase, tegen eind dit jaar worden de eerste producten verkocht. Premier Alexander De Croo bezocht woensdag de nieuwe fabriek. “Een verborgen juweel”, noemde De Croo Molymet Belgium, en “strategisch cruciaal voor de zware industrie in Europa”.

Woensdag sloot het Gentse bedrijf ook een overeenkomst met het Canadese mijnbedrijf Greenland Resources. Dat wil in Groenland molybdeen gaan ontginnen. Het wordt meteen de eerste keer dat molybdeen binnen Europa zal worden ontgonnen. Het merendeel van de productie zal richting Molymet Begium worden verscheept. Dat Europa over eigen molybdeen zal kunnen beschikken, is strategisch erg belangrijk, bendadrukt CEO Van Schuylenbergh. “Het is een kritiek materiaal dat we nodig hebben in Europa.”