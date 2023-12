Francis Kint wordt nieuwe CEO Greenyard

Groenten- en fruitleverancier Greenyard heeft Francis Kint aangeduid als nieuwe CEO. Dat heeft het bedrijf maandagavond bekendgemaakt. Kint zal in die functie vanaf 1 januari 2024 de huidige CEO’s Hein Deprez en Marc Zwaaneveld opvolgen.

Kint was al bij Greenyard aan de slag als managing director van de afdeling bevroren goederen. Hij was tussen 2013 en 2015 ook CEO van Univeg, wat later vervelde tot de verspoot van Greenyard. Daarnaast was hij ook nog CEO bij onder meer What’s Cooking? (het vroegere Ter Beke) en de Vion Food Group.

Zwaaneveld zal aanblijven in een rol als adviseur om een vlotte overgang te faciliteren. Stichter Hein Deprez zal zich toeleggen op zijn rol als uitvoerend directeur van de raad van bestuur.

Het Belgische Greenyard is een wereldwijde marktleider in verse, diepvries- en bereide groenten en fruit, en bloemen en planten.