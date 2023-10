Fors meer faillissementen van bakkerijen en kappers

September werd afgesloten met 1.030 faillissementen, bijna evenveel als in september 2022 (1.024). Met iets meer dan 200 vonnissen is Brussel sterk gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2022, maar dat is slechts een kleine inhaalbeweging ten opzichte van de achterstand dit jaar. Het is het enige gewest dat minder vonnissen noteert dan in 2022.

Dat blijkt uit cijfers van Trends Business Information.

Hét cijfer van de maand is eerder het aandeel van vonnissen gebaseerd op dagvaardingen. Doorgaans is dat 50 procent en dit jaar kwamen ze zelden boven 45 procent uit. Maar in september is dat cijfer gestegen tot 55,30 procent. Bedrijven die in gebreke zijn gebleven, zijn dus vaker op non-actief gesteld sinds het einde van de vakantie.

Hoewel er in de eerste maanden van 2023 bijna 600 faillissementen meer zijn dan in 2022, zijn we nog ver verwijderd van de cijfers van 2019. Toen waren er 8.854 over de eerste negen maanden, nu staan we op 7.840.

Sectoren

Sommige sectoren veranderen razendsnel en het consumentengedrag evolueert. Inflatie en stijgende rentevoeten temperen de investeringslust. Dat heeft nu een directe impact op de economische structuur.

In de eerste negen maanden van het jaar zijn sommige sectoren bijzonder hard getroffen. Er waren 52 faillissementen in de ambachtelijke brood- en banketbakkerijsector (een stijging van 60%), 365 in de woningbouwsector (een stijging van 12,65%) en 123 autodealers (een stijging van 38,20%).

Maar de meest trieste insolventierecords zijn te vinden in de traditioneel kwetsbare restaurantsector: 460 (+36,90%) voor restauranthouders en zelfs 465 (+22,70%) voor snackbars.

Kappers breken het record van het hoogste aantal faillissementen. Hun 125 faillissementen vertegenwoordigen een stijging van 52,44 procent ten opzichte van 2022.

Vlaanderen

Op regionaal niveau noteert Vlaanderen een record, met bijna 4.400 faillissementen over de eerste drie kwartalen. Het vorige record voor 2019 was 3.884 faillissementen over dezelfde negen maanden. Maar het is ook in het Vlaams Gewest dat startende ondernemingen veruit het meest dynamisch zijn: meer dan 70.000 per jaar sinds 2019, en zelfs bijna 80.000 tegen 2021. Het Brussels Gewest stagneert op 14.000 en Wallonië heeft de 30.000 nooit bereikt. Het Vlaams Gewest telt 857.000 actieve bedrijven, ruim vóór Wallonië (385.000) en Brussel (181.000). De bedrijvenpopulatie blijft groeien, vooral in het Vlaams Gewest. Het is dan ook niet ongewoon dat de absolute cijfers voor bedrijfsfaillissementen dezelfde trend volgen.