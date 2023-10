Federale regering aast op wapendeal van 1,7 miljard euro met FN Herstal

De regering-De Croo wil een deal van 1,7 miljard euro ­sluiten met de Waalse wapenfabriek FN Herstal voor de levering van lichte wapens en munitie aan het leger en de politie in de komende 20 jaar. Dat schrijven De Tijd en haar Franstalige zusterkrant L’Echo donderdag.

Het strategische partnerschap met FN Herstal dat Defensie uit­gewerkt heeft, gaat over het aanvullen en het beheer van de wapenstocks van het leger en de politie, maar ook over het onderhoud, onderzoek en ontwikkeling, de opslag van wapens en de levering van munitie voor de komende twee decennia.

Defensie zou participeren voor 1,333 miljard euro, de politie voor 384 miljoen euro. Er zou voor zo’n 900 miljoen euro aan munitie aan het leger worden geleverd, en voor zo’n 310 miljoen euro aan de politie, zo blijkt uit een nota van de Inspectie van Financiën die L’Echo kon in­kijken.

Communautair evenwicht

Er is voorzien in een communau­tair evenwicht, want het strategische partnerschap zal niet alleen bij­dragen tot een uitbreiding van de activiteiten in de hoofdzetel van FN in het Luikse Herstal. Ook de munitiefabriek van FN in het Limburgse Zutendaal krijgt een deel van de koek.