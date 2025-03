Familie De Nolf doet overnamebod op Roularta Media Group

Koinon, het investeringsvehikel van de West-Vlaamse ondernemersfamilie De Nolf, doet een overnamebod op Roularta Media Group, de uitgever van onder andere Trends. Dat meldt de FSMA. De handel in het aandeel Roularta is vrijdag geschorst op de beurs.

De familie De Nolf heeft via Koinon vandaag al 72,30 procent van de aandelen in handen. Roularta Media Group zelf houdt 11,57 procent eigen aandelen. Het bod slaat op alle aandelen die de oprichtersfamilie nog niet zelf in handen heeft.

De biedprijs bedraagt 15,5 euro per aandeel. Dat vertegenwoordigt een premie van 24,5 procent tegenover de slotkoers van donderdag 13 maart.

Het bod wordt ook gesteund door West Investment Holding, die 3,75 procent van de aandelen inbrengt. Die laatste is een investeringsvehikel van de familie Claeys, verwant met de familie De Nolf.

Roularta Media Group

De West-Vlaamse mediagroep Roularta werd opgericht in 1954. Het bedrijf is vooral gekend als uitgever van magazines als Knack, Le Vif/L’Express, Trends, Flair of Libelle.

Roularta participeert ook voor de helft in Mediafin, de uitgever van onder meer zakenkrant De Tijd, en is eigenaar van zender Kanaal Z/Canal Z. Roularta is ook in Nederland actief als uitgever en is actief als drukkerij.

Lagere omzet, hogere winst

In 2024 was de mediagroep goed voor een omzet van 320,3 miljoen euro, iets minder dan het jaar daarvoor. De EBITDA-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met 5,5 miljoen euro tot 27,1 miljoen euro. Netto bleef het voorbije jaar 6,1 miljoen euro over.