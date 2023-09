De Britse discountketen Wilko gaat tegen begin oktober alle 400 winkels sluiten. Daarmee staan alle 12.500 werknemers op straat.

Dat kondigde Het nieuws werd aangekondigd door de vakbond GMB na overleg met de directie maandagvoormiddag en is maandagavond bevestigd door consultant PwC, die het faillissement beheert. De BBC bericht dat er geen kandidaat-overnemers gevonden zijn om de winkels verder open te houden, hoewel er wel partijen zouden zijn die de winkels willen overnemen onder een andere naam.

PwC meldt “alle mogelijkheden onderzocht te hebben om het bedrijf te redden”. Vorige week was al aangekondigd dat 52 winkels deze week al zouden sluiten, wat al leidde tot 1.300 ontslagen. Na de vergadering van maandag werd duidelijk dat volgende week nog eens 124 winkels sluiten.

Concurrent B&M maakte eerder al bekend dat het voor 13 miljoen pond tot 51 winkels zou overnemen, maar die zouden worden omgedoopt tot B&M-vestigingen. Of er daarbij jobs gered zullen worden, is nog niet duidelijk. Een andere concurrent, Poundland, zou interesse hebben in nog eens 70 andere winkels. Wilko legde vorige maand de boeken neer.

Lees ook: