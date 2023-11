Ex-Unliver-topman legt eed af als premier van Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland hebben de nieuwe premier Christopher Luxon en zijn twintigkoppige regering maandag de eed afgelegd. Zijn conservatieve National Party kwam midden oktober als duidelijke winnaar uit de bus bij de parlementsverkiezingen.

Voor de regeringsvorming was de National Party aangewezen op een coalitie met het rechts-liberale ACT en de populistische anti-immigratiepartij New Zealand First. Na moeizame onderhandelingen kwamen ze pas vorige week tot een akkoord.

Tijdens de eerste helft van de driejarige legislatuur is de partijleider van New Zealand First, Winston Peters, de vicepremier. Daarna gaat die functie naar ACT-voorzitter David Seymour. Peters krijgt als minister de portefeuille Buitenlandse Zaken.

Succesvolle zakenman

De voorbije zes jaar was in Nieuw-Zeeland de sociaaldemocratische Labour-partij van Jacinda Ardern aan de macht. Zij trad in januari verrassend af en kreeg Chris Hipkins als opvolger.

Luxon is een succesvolle zakenman die lange tijd voor het consumentengoederenconcern Unilever werkte en ook CEO was van de Nieuw-Zeelandse luchtvaartmaatschappij Air New Zealand. Pas sinds 2020 zetelt de 53-jarige in het parlement.

“Het is een eer en een enorme verantwoordelijkheid”, verklaarde Luxon na zijn eedaflegging aan journalisten. “De belangrijkste opdracht is om de economie te herstellen. We moeten de kosten voor levensonderhoud verlagen en de inflatie beteugelen om de rente te verlagen en voeding betaalbaarder te maken.”