Ex-Apple-ingenieur beschuldigd van diefstal van bedrijfsgeheimen rond zelfrijdende autotechnologie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt een voormalige Apple-werknemer van poging tot diefstal van bedrijfseigen informatie over autonome systemen, waaronder zelfrijdende auto’s, terwijl hij in het geheim werkte voor een Chinees bedrijf. Dat rapporteerden de BBC en Reuters dinsdag.

De 35-jarige Weibao Wang werkte sinds maart 2016 bij Apple, als ingenieur van een team dat technologie voor autonome systemen ontwikkelde. Als teamlid had hij toegang tot grote hoeveelheden vertrouwelijke data, onder meer over de zelfrijdende-autotechnologie van Apple. Daar ondertekende Wang bovendien een geheimhoudingsovereenkomst voor. Twee jaar later nam Wang ontslag bij het bedrijf.

Handelsgeheim

Na zijn vertrek ontdekte Apple, dat Wang een groot deel van de bestanden had geraadpleegd en opgeslagen. In juni 2018 vonden federale agenten bij het doorzoeken van zijn huis grote hoeveelheden data van Apple.

Zonder het medeweten van Apple had Wang een aanbod geaccepteerd om als ingenieur te werken voor een Chinees bedrijf, dat ook zelfrijdende auto’s ontwikkelt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt Wang van het stelen van documenten, waaronder de broncode voor de software en de hardware achter Apples zelfrijdende systemen. In totaal gaat het om zes aanklachten van diefstal en poging tot diefstal van handelsgeheimen van Apple Inc. Als Wang schuldig wordt gevonden, riskeert hij een gevangenisstraf tot tien jaar voor elk van de zes aanklachten.

Volgens de BBC is dit de derde keer dat een voormalige werknemer van Apple beschuldigd wordt van het stelen van handelsgeheimen met betrekking tot autonome systemen.