De Europese Commissie verwacht dat de economische groei in 2023 trager zal verlopen dan eerder verwacht. In het voorjaar verwachtte de Commissie nog een groei met 1 procent in 2023, nu klinkt het dat de groei beperkt blijft tot 0,8 procent.

Dat kondigde Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni maandag aan. Boosdoener is de Duitse economie, waar de commissie een recessie ziet opdoemen dit jaar. De economie gaat er met dit jaar met 0,4 procent achteruit, waar eerder een heel beperkte groei (0,2 procent) werd verwacht.

In de eurozone blijft de groei tot 0,8 procent beperkt, eerder was 1,1 procent groei voorspeld. Voor 2024 ziet de Commissie een groei met 1,4 procent in de EU, waar dat in het voorjaar nog 1,7 procent was. In de eurozone is dat 1,3 procent, tegenover 1,6 procent. “De economische activiteit is in het tweede kwartaal vertraagd, en vertraagt verder in de volgende kwartalen”, zei Gentiloni.

De inflatie blijft dalen, maar blijft wel hoog. Zo zal de inflatie dit jaar 6,5 procent bedragen, tegenover de in het voorjaar voorspelde 6,7 procent. Voor 2024 ziet de Commissie een inflatie met 3,2 procent in de hele Unie. Voor de eurozone zou de inflatie dit jaar uitkomen op 5,6 procent, en 2,9 procent in 2024. Daarmee zou de ECB-doelstelling om de inflatie te doen terugkeren naar 2 procent stilaan in het vizier komen.

Inflatie en rente

In de nieuwe vooruitzichten ging de Commissie niet in op de situatie in België, maar enkel op vijf landen in de eurozone (Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland) en Polen. “We kozen voor de grootste economieën, maar in de herfstvooruitzichten, in november, gaan we in op de economieën van de 27 EU-lidstaten”, zei Gentiloni. In Nederland gaat de groei slechts met 0,5 procent vooruit, terwijl eerder 1,8 procent groei voorzien werd. De Spaanse en Franse groei komt wel nog uit boven het procent, met respectievelijk 1,9 en 1,2 procent.

De Europese economische groei heeft te lijden onder de hoge inflatie én de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank die die inflatie moeten tegengaan, constateert de commissie. Hoge prijzen “eisen een grotere tol dan verwacht”, maar bedrijven krijgen ook minder gemakkelijk krediet door de hoge rentes.

Tegelijkertijd is de werkloosheid nog steeds uitzonderlijk laag, blijft de arbeidsmarkt “robuust” en stijgen de lonen. Daarom rekent de commissie op een “milde opvering” van de groei volgend jaar.

Lees ook: