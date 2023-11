Europa’s waardevolste techbedrijf ASML krijgt nieuwe CEO

De Nederlandse chipmachinebouwer ASML krijgt een nieuwe topman: Christophe Fouquet. De Fransman volgt de tot Nederlander van het Jaar 2023 verkozen CEO en voorzitter Peter Wennink op. Wennink treedt in april volgend jaar af.

Fouquet is al chief business officer bij Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML). Hij vervangt Peter Wennink, die samen met covoorzitter Martin van den Brink met pensioen vertrekt. De benoeming van Fouquet moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders op de volgende jaarvergadering van het bedrijf op 24 april.

‘Sterke opvolger’

De Fransman kwam in 2008 bij het bedrijf uit het Noord-Brabantse Veldhoven na gewerkt te hebben bij de Amerikaanse leveranciers van chipapparatuur KLA-Tencor en Applied Materials.

“Met Christophe hebben we een zeer ervaren leider gevonden met een diepgaande kennis van ASML’s technologie en het ecosysteem van de halfgeleiderindustrie – opgedaan in verschillende functies bij ASML en andere bedrijven – en de juiste leiderschapskwaliteiten en cultuur”, zegt Nils Andersen, de voorzitter van de raad van toezicht van ASML.

Wennink stelt dat hij “erg blij was dat we zo’n sterke opvolger hebben weten te strikken”.

Fouquet zegt “enthousiast en vereerd” te zijn om CEO te worden. “ASML heeft door de jaren heen een sterke en unieke positie in de halfgeleidermarkt opgebouwd onder leiding van Peter en Martin”, klinkt het in de Financial Times. “We hebben een duidelijke strategie en een geweldig team, en ik kijk ernaar uit om de komende jaren voort te bouwen op deze solide basis.”

Strenge exportregels

ASML geldt als het waardevolste techbedrijf van Europa (marktkapitalisatie: 252,45 miljard euro), en is een van de beursparels van Nederland. Het bedrijf bouwt machines waarmee chips of halfgeleiders worden gemaakt.

Wereldwijd werken meer dan 39.000 mensen voor ASML, dat geopolitiek geen onbelangrijke economische speler is. Zo willen de Verenigde Staten voorkomen dat ASML’s superieure chiptechnologie in handen komt van economische rivaal China. Daardoor lijdt de Europese techparel onder strenge exportregels voor een aantal van zijn meest geavanceerde machines.

Lees ook: