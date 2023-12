Elon Musk wil school en universiteit oprichten in Texas

Elon Musk, de baas van autobouwer Tesla, ruimtevaartbedrijf Space X en berichtendienst Twitter, is van plan om een school en een universiteit op te richten. Hij heeft daarvoor een donatie van 100 miljoen dollar gedaan.

Persagentschap Bloomberg merkte dat op in een aangifte van Elon Musks liefdadigheidsfonds The Foundation bij de Amerikaanse belastingdienst.

School en universiteit

In de verklaring staat dat Musk een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs wil opzetten die vooral is gericht op exacte wetenschappen en technologie.

Later moeten die “activiteiten uitbreiden naar een universiteit die zicht toelegt op onderwijs van het hoogste niveau”, zo valt in de aangifte uit oktober 2022 te lezen.

Austin, Texas

De school en universiteit moeten in de Texaanse stad Austin komen te staan. Daar verhuisde Musk eerder ook het hoofdkantoor van Tesla naartoe. Het fonds van Musk rekent in eerste instantie op vijftig leerlingen voor de nieuwe school.

Het is niet de eerste keer dat Musk, met een geschat vermogen van bijna 221 miljard dollar de rijkste persoon op aarde, een school heeft opgericht. Ongeveer tien jaar geleden zette hij op een Californische campus van SpaceX de school Ad Astra op voor zijn vijf kinderen en een aantal kinderen van werknemers van het ruimtevaartbedrijf.

Scholen oprichten

In zijn jongste column voor Trends pleit ook Peter De Keyzer voor meer concurrentie in het onderwijs, na de opnieuw tegenvallende PISA-resultaten. “De volgende minister van Onderwijs moet zich dan ook met drie prioriteiten bezighouden: meer concurrentie, meer transparantie en directe steun voor kansarmen. “Maak het makkelijker om nieuwe scholen te starten,” schrijft De Keyzer. “Vandaag is dat heel moeilijk. Laat nieuwe initiatieven starten met aanvankelijk minimale eisen. Tien gemotiveerde leerkrachten met een goed plan? Laat hen beginnen, financier hen en help hen. In plaats van hen tegen te werken”.”

Lees hier de column van De Keyzer: