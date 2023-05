Elon Musk teaset komst nieuwe topvrouw voor Twitter

Twitter-topman Elon Musk zegt een vervanger te hebben gevonden voor de functie van hoogste baas bij het socialemediabedrijf. Hij blijft zelf als voorzitter en eindverantwoordelijke voor technologie werkzaam in het bestuur van het bedrijf, dat is samengevoegd met zijn nog mysterieuze bedrijf X.

“Ik ben blij te melden dat ik een nieuwe CEO voor X/Twitter heb gevonden. Ze begint over ongeveer zes weken”, schreef Musk in een bericht op Twitter. Hij maakte nog niet bekend wie de topvrouw van het bedrijf wordt. Als voorzitter van de raad van bestuur zou Musk minder bezig zijn met het dagelijks bestuur van het bedrijf dan als topman. In zijn tweet zegt hij zich vooral te gaan richten op de ontwikkeling van producten, software en systeembeheer.

Musk had eind vorig jaar al aangekondigd de topfunctie te willen opgeven, maar pas van zodra de opvolging geregeld was. Hij had de functie overgenomen als deel van zijn aankoop van de korteberichtjesdienst in oktober voor zowat 44 miljard dollar. Musk staat ook aan het hoofd van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX.

De miljardair voerde rigoureuze veranderingen door na zijn overname van Twitter. Zo ontsloeg hij ruim de helft van het personeel. Daarnaast veranderde hij het beleid rond ‘blauwe vinkjes’. Die deelde Twitter voorheen gratis uit aan accounts van bekende personen of organisaties om aan te geven dat ze echt diegenen waren voor wie ze zich uitgaven. Maar sinds kort kunnen abonnees op de betaalde dienst Blue van Twitter zo’n vinkje kopen. Overheidsorganisaties en bedrijven hebben nu een andere kleur voor hun verificatievinkjes.