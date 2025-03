Elia investeert bijna 27 miljard euro tot 2028: aandeel schiet hoger

Elia Group, die onder andere het Belgische hoogspanningsnet beheert, verhoogt haar investeringsplannen voor de komende jaren. Om de plannen te kunnen uitvoeren, komt er een kapitaalverhoging van 2,2 miljard euro. Dat heeft de groep vrijdag aangekondigd bij de publicatie van haar jaarcijfers. Het aandeel schoot ‘s ochtends tot een vijfde hoger op de beurs van Brussel.

Elia plant in de periode 2024-2028 voor 31,6 miljard euro investeringen, iets meer dan tot nu toe was gezegd. Vorig jaar werd er al ruim 4,8 miljard euro geïnvesteerd, de komende jaren komt daar dus nog ongeveer 26,8 miljard euro bij.

Om het investeringsplan te kunnen uitvoeren, voert Elia Group dit jaar een kapitaalverhoging van 2,2 miljard euro door. Die start met een private plaatsing van nieuwe aandelen bij een selecte groep investeerders, tegen 61,88 euro per aandeel. Onder hen zijn onder meer de Amerikaanse investeringsmaatschappij BlackRock, het Canadese investeringsfonds CPP Investments en de referentieaandeelhouder van Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding. Daarna volgt een aandelenuitgifte met voorkeurrechten.

De kapitaalverhoging is nodig om “infrastructuurinvesteringen te financieren, de betrouwbaarheid van het net te verzekeren en de concurrentiekracht van duurzame energie te bevorderen”, zo staat in een persbericht.

Energie-eiland Prinses Elisabeth

Een deel van de investeringen zal gaan naar het energie-eiland Prinses Elisabeth voor de kust van Zeebrugge, een belangrijk infrastructuurproject om windenergie naar België te brengen. Dat kwam de laatste tijd regelmatig in het nieuws omdat de kostprijs ervan explosief gestegen is, tot 7 à 8 miljard euro. Elia besliste onlangs om de ondertekening van de laatste contracten uit te stellen.

Elia Group boekte in 2024 een nettowinst van 512,5 miljoen euro, ruim een kwart meer dan in 2023. Drie vijfde daarvan (307,9 miljoen euro) was afkomstig van de Duitse dochter 50Hertz Transmission, twee derde van Elia Transmission in België (213,8 miljoen euro). Het niet-gereguleerde segment van Elia, met onder meer de kabel onder de Noordzee Nemo Link, leed een klein verlies. De groep stelt een dividend voor van 2,05 euro per aandeel.

“Ondanks een uiterst uitdagende context heeft Elia Group een zeer sterk 2024 gerealiseerd, met solide financiële resultaten in zowel België als Duitsland”, zegt CEO Bernard Gustin in een persbericht.

Aandeel veert op

Voor 2025 verwacht Elia Group een nettowinst (aandeel van de groep) van 490 à 540 miljoen euro. Dat winstcijfer – niet hetzelfde als de nettowinst – kwam vorig jaar uit op 421,3 miljoen euro. Dat was beduidend meer dan de eigen prognose van de groep, die eind november was verhoogd naar 355 tot 395 miljoen euro.

Beleggers reageerden enthousiast op de aankondigingen en stuurden het aandeel van Elia tot 19 procent hoger na opening van de beurs van Brussel. Rond 11.25 uur noteerde het aandeel met een winst van ruim 13 procent op 73,15 euro.